Nashik Phalke Smarak : नाशिकमध्ये साकारणार 'वेस्ट टू वंडर पार्क'! फाळके स्मारकाचा रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर विकास

नाशिक: पांडवलेण्याच्या पायथ्याशी महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या चित्रपट महर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकामध्ये रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर 'वेस्ट टू वंडर पार्क' प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यासाठी दिल्लीतील झेडएच कंपनीमार्फत पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनर (पीपीपी) तत्त्वावर प्रकल्प उभारला जाणार आहे. सदर कंपन्याला २० वर्ष स्मारक चालविण्यास दिले जाणार आहे. त्या बदल्यात महापालिकेला दरमहा एक लाख २३ हजार रुपये नजराणा (रॉयल्टी) मिळणार आहे. .महापालिकेच्या वतीने १९९८ मध्ये पांडवलेण्याच्या पायथ्याशी २९ एकर जागेत चित्रपट महर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकाची उभारणी करण्यात आली. हे स्मारक नाशिककरांना एकमेव मनोरंजनाचे साधन असल्याने मोठ्या प्रमाणात स्मारकात गर्दी झाली. मात्र कालांतराने स्मारकाच्या एक-एक भागाचे खासगीकरण करण्यात आले. परिणामी स्मारकातून उत्पन्न कमी खर्च अधिक वाढला. त्यामुळे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखी स्मारकाची परिस्थिती झाली आहे..विकासाला विरोधमुंबईच्या फिल्मसिटीच्या धर्तीवर स्मारकाचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी एन डी स्टुडिओचे नितीन देसाई यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. परंतु, प्रकल्पाला विरोध झाला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शासनाच्या पर्यटन विभागाकडे ५० कोटी रुपयांची स्मारकाच्या निर्मितीसाठी मागणी केली. मात्र त्यास देखील प्रतिसाद मिळाला नाही..चित्रीकरणाची संधीहैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर फाळके स्मारकाच्या जागेत 'वेस्ट टू वंडर पार्क' या थीमवर आधारित फिल्म सिटी उभारली जाणार आहे. दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, शोले बाहुबली या किल्ल्यांची प्रतिकृती वंडर पार्कमध्ये उभारली जाणार आहे. या निमित्ताने चित्रपट निर्मात्यांना चित्रीकरणाची देखील संधी उपलब्ध होणार आहे. टाकाऊ वस्तु पासून या प्रकल्पाचे उभारणी केली जाणार असल्याचा दावा कंपनीतर्फे करण्यात आला आहे..Pune Accident: भरधाव मोटारीच्या धडकेत बालकाचा मृत्यू; शिरूर-मलठण रस्त्यावर भीषण अपघात, तिघे जण गंभीर जखमी!.तीन महिन्यांसाठी स्मारक राहणार बंद'वेस्ट टू वंडर पार्क' प्रकल्प उभारणीचे काम लवकरच सुरू केले जाणार असल्याने २१ फेब्रुवारी ते १ एप्रिल या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी फाळके स्मारक बंद ठेवले जाणार आहे. या कालावधीत परिसरात कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे महापालिकेच्या उद्यान विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.