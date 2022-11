सोयगाव (जि. नाशिक) : येथील कलेक्टर पट्टा भागातील किनो एज्युकेशन सोसायटी संचलित उज्ज्वल प्राथमिक शाळेत क्रांतिसूर्य महात्मा फुले यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली. यावेळी लेखणी कापडे, नागेश हिंगे, प्रज्ञा पानपाटील, आचल हरळे, विद्या शिरसाठ, तनुश्री कोळी, प्रिती गायकवाड, श्रध्दा गुंजाळ या विद्यार्थीनींनी रंगीबेरंगी खड्यांपासून महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे चित्र रेखाटत त्यांना अभिवादन केले. (picture of Mahatma Phule made from colorful stones by students of ujjwal primary school Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा : भारतीय उत्पादनांच्या खरेदीतली वाढ बनवेल देशाला आर्थिक महासत्ता...

हेही वाचा: ZP fund expenditure meet : निधी नियोजन बैठकीत विभागप्रमुखांची झाडाझडती

यावेळी उपशिक्षक योगेश बच्छाव, पूनम पवार, पल्लवी पवार, निलेश पवार यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाप्रसंगी मुख्याध्यापिका अर्चना गरुड यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. श्रद्धा गुंजाळ या विद्यार्थीनिने भाषण केले. कार्यक्रमास सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

हेही वाचा: Champa Shashti : चंदनपुरीत 25 हजार भाविक खंडोबाचरणी लीन; भरीत-भाकरीचा महाप्रसाद वाटप