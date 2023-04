नाशिक : शिंदे येथील महेंद्र सूर्यभान पांगारकर यांनी शास्त्रांचे विचारांबद्दल चित्रांच्या फ्रेम्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे.

सापेक्षतेचा सिद्धांत मांडणारे अल्बर्ट आइन्स्टाईन, दूरध्वनीचा शोध लावणारे ग्रॅहॅम बेल, टेलिव्हिजनचे जनक जॉन लॉगीं बेअर्ड, उत्क्रांतिवादाचा क्रांतिकारी सिद्धांत मांडणारे डार्विन, रेडिओचे निर्माते मार्कोनी, वाफेचे इंजिन बनवणारे जेम्स वेट, वनस्पती शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बोस, गणितज्ज्ञ रामानुजन यांच्या फ्रेम्स बनवल्या आहेत. (Pictures about thoughts of scientists Awareness among students with help of frames by mahendra pangarkar nashik news)

चित्रकार विनोद मोरे यांनी श्री. पांगरकर यांना मदत केली आहे. थॉमस अल्वा एडिसन यांच्या फ्रेम्समध्ये ‘प्रत्येकाच्या आतमध्ये एक प्रकाश असतो, जो जग उजळू शकतो’, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा ‘तुम्ही पंख घेऊन आलेले आहात.

त्यांचा उपयोग करा, उंच भरारी घ्यायला शिका’, राईट ब्रदर्स यांचा ‘उंच भरारी घेण्यासाठी मशिनची नव्हे तर ज्ञान व कौशल्याची गरज असते !’ असा संदेश देतात. दरम्यान, भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ सर चंद्रशेखर वेंकट रामन यांनी रामन परिणामाचा शोध लावला.

यासाठी त्यांना १९३० मध्ये नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात आले. तेव्हापासून देशात ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. यंदाच्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनाची ‘वैश्विक निरामयतेसाठी वैश्विक विज्ञान’ ही संकल्पना आहे.

"एका फर्निचर कंपनीमध्ये काम करताना स्वतःचा व्यवसाय सुरु केला. मी तयार केलेल्या खुर्चीच्या उत्पादनास पेटंट मिळाले. ग्रामीण युवक अनेक प्रयोग करतात. पण त्यांना पुढे काय करायचे हे माहिती नसते. त्यासाठी पेटंट संबंधीचे माहिती देण्याचे काम मी करत आहे. आता शाळांमधून ‘फ्रेम’द्वारे शास्त्रज्ञांचे विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे."

- महेंद्र पांगारकर, शिंदे-पळसे