Nashik Bus Accident : उत्तर भारत तीर्थयात्रा ठरली जीवघेणी! ओझर, पिंपळगावचे भाविक कानपूरमध्ये अपघाताचे बळी

नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातील भाविकांच्या बसला कानपूर (उत्तर प्रदेश)जवळ शनिवारी (ता. १४) पहाटे अपघात झाला. त्यात दोन भाविकांचा मृत्यू झाला असून, वाहनचालक गंभीर जखमी आहे. इतर भाविक किरकोळ जखमी असून, त्यांच्यावर कानपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कानपूर प्रशासनाशी संपर्क साधला..नाशिक जिल्ह्यातील ओझर, पिंपळगाव, मालेगाव परिसरातील सुमारे ५० भाविक उत्तर भारतात तीर्थयात्रेसाठी खासगी बसने गुरुवारी निघाले होते. त्यांच्या बसला शनिवारी पहाटे कानपूरजवळ अपघात झाला. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी कानपूर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यानंतर जखमींना कानपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .त्यांच्या मदतीसाठी अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासन जखमींच्या संपर्कात आहे. दरम्यान, निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनीही जिल्हाधिकारी प्रसाद तसेच कानपूर येथील प्रशासनाशी संपर्क साधत जखमींची विचारपूर करून त्यांच्यावर आवश्यक ते वैद्यकीय उपचार त्वरित मिळण्याबाबत सूचित केले आहे..नातेवाईक कानपूरला रवानादरम्यान या अपघातात दुसऱ्या भाविकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती रात्री उशिरा साडेअकराच्या सुमारास प्राप्त झाली. या मृतांचे नातेवाईक शनिवारी कानपुरकडे रवाना झाले. त्यामुळे मृतांचे शवविच्छेदन रविवारी (ता.१५) सकाळी केले जाणार आहे. दरम्यान अपघातातील जखमी पन्नास जणांवर उपचार सुरू आहेत. ज्यात अत्यवस्थ स्थितीत असलेल्या एक रुग्णावर अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) उपचार सुरू असून या रुग्णाची प्रकृती गंभीर आहे. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर सौम्य आजार असलेले सुमारे २० रुग्ण रविवारी दुपारी घरी सोडले जाऊ शकतात.