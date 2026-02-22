नाशिक

Pimpalgaon Baswant : जुन्या वादाची ठिणगी! पिंपळगावात संशयितांकडून तरुणावर हल्ला; शहरात तणावपूर्ण शांतता

Youth Seriously Injured in Koyta Attack Near ST Depot : पिंपळगाव बसवंत येथे संशयितांकडून तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना शनिवारी सायंकाळी साडेसात ते आठच्या सुमारास घडली.
Pimpalgaon Baswant

Pimpalgaon Baswant

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळगाव बसवंत: येथे तीन ते चार संशयितांकडून तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी साडेसात ते आठच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर शहरात तणावपूर्ण शांतता निर्माण झाली.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
Crime News
attack
police investigation
Pimpalgaon Baswant

Related Stories

No stories found.