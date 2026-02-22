Pimpalgaon Baswant : जुन्या वादाची ठिणगी! पिंपळगावात संशयितांकडून तरुणावर हल्ला; शहरात तणावपूर्ण शांतता

पिंपळगाव बसवंत: येथे तीन ते चार संशयितांकडून तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी साडेसात ते आठच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर शहरात तणावपूर्ण शांतता निर्माण झाली..याबाबत माहिती अशी की, शनिवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास महामार्गावरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या आगाराजवळ वाहन (एमएच-१५- एचवाय- १३७८) उभे होते. त्याठिकाणी तीन ते चार संशयितांनी तरुणावर कोयत्याने अचानक सपासप वार केले. त्यात तरुण गंभीर जखमी झाला. स्थानिकांनी तत्काळ घटनेची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर जखमीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, घटनेनंतर पोलिस ठाण्यात नागरिकांनी गर्दी केली होती. पोलिस अधिक तपास करीत आहे..Solapur : मारायचं होतं सासूला, पण पतीचा मृत्यू; प्रेमप्रकरणातून विषप्रयोग, पत्नी अन् प्रियकराला अटक.हल्ल्याच्या घटनेला जुन्या वादाची किनार?पिंपळगाव शहरात काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या हल्ल्यात तरुण जखमी झाला होता. त्यानंतर हा घटनेला दोन धर्मीयांतील वादाची किनार असल्याच्या अफवेने सकल हिंदू समाजाच्या वतीने पिंपळगाव शहर बंदची हाक दिली होती. दरम्यान, शनिवारी झालेला हल्ला मुस्लिम तरुणावर झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, मागील घटनेतील जखमी युवकाचा हल्लेखोरांमध्ये समावेश असल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.