Pimpalgaon Baswant : पिंपळगावात कोयता गँगची दहशत; तरुणावर भररस्त्यात जीवघेणा हल्ला, शहरात संतापाची लाट

पिंपळगाव बसवंत: पूर्ववैमनस्यातून तरुणांवर धारदार हत्याराने वार करणाऱ्या कोयता गॅंगविरोधात पिंपळगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दहशत माजविणाऱ्या कोयता गँगविरोधात पिंपळगाव शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. शांतता भंग करणाऱ्या गुंडांना तडीपार करावे, अशी मागणी करत नागरिकांनी पिंपळगाव पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढला..पिंपळगाव पोलिसांत दाखल तक्रारीनुसार मिझान आदम शाह याचे वर्षभरापूर्वी आर्यन बिगानिया यांच्याशी वाद झाले होते. तो राग मनात ठेवून आर्यन बिगानिया, मयूर आंबेकर, साहिल लोखंडे व इतर तिघांनी शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी सातच्या सुमारास पिंपळगाव आगारासमोर मारुती इको कार (एमएच १५, एचवाय १३७८) उभी करून प्रवाशांची प्रतीक्षा करणाऱ्या मिझान शाह यांच्यावर कोयता, चॉपरसह धारदार शस्त्रांनी जीवघेणा हल्ला केला..प्रसंगावधान राखत मिझान शाहने स्थानिकांच्या मदतीने सुटका करून घेतली. मिझानच्या शरीरावर कोयत्याचे वार झाल्याने तो गंभीर जखमी झाला. मिझानने कसाबसा जीव वाचविला, पण हल्लेखोरांनी मिझानच्या कारवर सपासर वार करून काचा फोडल्या. अचानक झालेल्या हल्ल्याने गजबजलेल्या परिसरात एकच कल्लोळ उडाला. पोलिस उपअधीक्षक हरीश खेडकर, के. के. पाटील, पोलिस निरीक्षक प्रदीप देशमुख यांनी घटनास्थळी भेट दिली..५०० रुपयात कुणासोबतही झोपता, तर माझ्या पतीसोबत...; दिल्लीत तरुणींसोबत दाम्पत्याचं गैरवर्तन.तडीपारीसाठी मोर्चादोन समाजांत तेढ निर्माण करून शहराची शांतता भंग करणाऱ्या संशयितांना पोलिसांनी कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी करीत शेकडो नागरिकांनी शनिवारी मध्यरात्री पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढला. संतप्त नागरिकांनी कोयता गँगला तडीपार करण्याची भूमिका लावून धरली. आमदार दिलीप बनकर, माजी सरपंच भास्करराव बनकर, गणेश बनकर, इमरान कोतवाल, संतोष गांगुर्डे यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.