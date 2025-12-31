नाशिक

Pimpalgaon Baswant Accident : पिंपळगाव टोल नाक्यावर अपघातांचे सत्र; ओझरच्या आदर्श स्कूलमधील शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

Fatal Car-Bike Collision on Mumbai–Agra Highway : पिंपळगाव बसवंत येथील टोल प्लाझालगत कादवा नदीच्या पुलावर झालेल्या कार-दुचाकी अपघातात आदर्श इंग्लिश स्कूलच्या शिक्षिकेचा मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळगाव बसवंत: मुंबई-आग्रा महामार्गावर पिंपळगाव बसवंत येथील टोल प्लाझालगत कादवा नदीवरील पुलावर कार व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात ‘मविप्र’ संस्थेच्या आदर्श इंग्लिश स्कूलच्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने महामार्गावरील अपघातांचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. या प्रकरणी पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

