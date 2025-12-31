Pimpalgaon Baswant Accident : पिंपळगाव टोल नाक्यावर अपघातांचे सत्र; ओझरच्या आदर्श स्कूलमधील शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

पिंपळगाव बसवंत: मुंबई-आग्रा महामार्गावर पिंपळगाव बसवंत येथील टोल प्लाझालगत कादवा नदीवरील पुलावर कार व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात ‘मविप्र’ संस्थेच्या आदर्श इंग्लिश स्कूलच्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने महामार्गावरील अपघातांचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. या प्रकरणी पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मनीषा देवीदास निरभवणे (वय ३८, रा. दत्तनगर, ओझर) या पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या असून, सन २०१८ पासून पिंपळगाव बसवंत येथील आदर्श इंग्लिश स्कूलमध्ये हिंदी विषयाच्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. ओझर येथून त्या दररोज दुचाकीने शाळेत ये-जा करीत होत्या..मंगळवारी (ता. ३०) सकाळच्या सत्रासाठी त्या नेहमीप्रमाणे सकाळी आठला ओझर येथून निघाल्या. सव्वाआठच्या सुमारास त्या दुचाकी (एमएच- १५ केडी- २०६९)ने टोल प्लाझालगत कादवा नदीच्या पुलावर आल्या असता, नाशिकहून मालेगावकडे जाणाऱ्या स्विफ्ट कारने (एमएच- १५ जीआर- १६३१) त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडक इतकी भीषण होती, की मनीषा निरभवणे दुचाकीवरून हवेत उडून थेट रस्त्यावर फेकल्या गेल्या. त्यांनी हेल्मेट घातले असतानाही डोक्याला जबर मार बसला. डोके व मेंदूतून झालेल्या प्रचंड रक्तस्रावामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक प्रदीप देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर. एस. गांगुर्डे व आर. एस. आवारे तपास करीत आहेत..शिक्षक, विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावरघटनेची माहिती मिळताच ‘मविप्र’ संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे व उपाध्यक्ष विश्वासराव मोरे यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. मनीषा निरभवणे यांच्या अकाली निधनाने आदर्श इंग्लिश स्कूलमध्ये शोककळा पसरली असून, शिक्षक व विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर झाले. मनीषा यांच्या मागे पती ॲड. देवीदास निरभवणे व आठवीत शिक्षण घेणारा मुलगा साई असा परिवार आहे. पत्नीचा आधार हरपल्याने पतीचा, तर आईचे मायेचे छत्र हरपल्याने मुलगा साईचा आक्रोश उपस्थितांचे हृदय पिळवटून टाकणारा होता. ओझर येथे शोकाकुल वातावरणात मनीषा निरभवणे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..विरुद्ध बाजूच्या वाहनामुळे अपघातस्विफ्ट कारच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला शिक्षिकेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. परंतु, हा अपघात समोरून विरुद्ध बाजूने येणाऱ्या वाहनचालकाच्या चुकीमुळे झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे. समोरून येणारे वाहन पाहून मनीषा निरभवणे दुसऱ्या लेनवर गेल्या. त्याचवेळी मागून येणाऱ्या कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..युवकाचा यू-टर्नदरम्यान, दुचाकीवरून नाशिकककडे जात असलेल्या आदेश आहेर याला टोल नाक्यावर पिंपळगाव बाजूकडे वाहतूक पोलिस वाहनांची तपासणी करीत असल्याचे दिसले. त्यामुळे त्याने पुढे न जाता टोलच्या उजवीकडे आपली दुचाकी वळवली. परंतु, त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या बसखाली दुचाकी सापडल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..Pimpalwandi Leopard News : पिंपळवंडीत बिबट्याचा थरार संपला! थर्मल ड्रोनच्या निगराणीनंतर अखेर 'सहा वर्षांचा' बिबट्या पिंजऱ्यात कैद.बसच्या धडकेत महिला जागीच ठारपिंपळगाव बसवंत : येथील टोल नाका परिसरात दुसऱ्या एका घटनेत बसने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत काजीसांगवी (ता. चांदवड) येथील जयश्री नितीन आहेर (वय ५५) यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी बाराच्या सुमारास घडली. जयश्री आहेर व मुलगा आदेश आहेर हे दोघे दुचाकीने जात असताना ही घटना घडली. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आला. पिंपळगाव बसवंत पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.