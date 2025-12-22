नाशिक

Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंतमध्ये कमळ फुलले! डॉ. मनोज बर्डे ५ हजार मतांनी विजयी, राष्ट्रवादीला मोठा धक्का

BJP Dominates Pimpalgaon Baswant’s First Municipal Election : नगराध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर डॉ. मनोज बर्डे आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. पिंपळगावच्या पहिल्या नगर परिषद निवडणुकीत भाजपने मुसंडी मारत राष्ट्रवादीच्या अनेक वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग लावला आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळगाव बसवंत: येथील नगर परिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपचे कमळ फुलले आहे. भाजपचे डॉ.मनोज कृष्णा बर्डे तब्बल पाच हजार मतांच्या फरकाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार गोपाळकृष्ण गायकवाड यांचा पराभव करत नगराध्यक्ष पदाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. निवडणुकीत भाजपा-शिवसेनेची लाट दिसून आले.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
election
victory
Municipal election
Pimpalgaon Baswant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com