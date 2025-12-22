Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंतमध्ये कमळ फुलले! डॉ. मनोज बर्डे ५ हजार मतांनी विजयी, राष्ट्रवादीला मोठा धक्का

पिंपळगाव बसवंत: येथील नगर परिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपचे कमळ फुलले आहे. भाजपचे डॉ.मनोज कृष्णा बर्डे तब्बल पाच हजार मतांच्या फरकाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार गोपाळकृष्ण गायकवाड यांचा पराभव करत नगराध्यक्ष पदाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. निवडणुकीत भाजपा-शिवसेनेची लाट दिसून आले. .शिवसेनेने तब्बल १०, भाजपा ८ जागावर विजय मिळवित बहुमतही मिळविले.राष्ट्रवादीला ७ जागावर समाधान मानावे लागले.भाजपाचे सतीश मोरे हे किंगमेकर ठरले. आमदार दिलीप बनकर व भास्करराव बनकर यांचे मनोमिलन पिंपळगांवकरांनी नाकारले. विशेष म्हणजे भाजपाचे लाटेत भास्करराव बनकर यांनाही धक्कादायक पराभवाला सामोरे जावे लागले. राष्ट्रवादीचे बाल्लेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रभागात भाजपाने मुसंडी मारल्याने दिग्गज उमेदवारांची धुळधाण झाली..Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच.पिंपळगावच्या आयटीआय भवनात मतमोजणी सकाळी सुरूवात झाली. प्रभाग एकपासून भाजपचा वारू उधळला. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार डॉ.मनोज बर्डे यांनी पहिल्या प्रभागापासून घेतलेली आघाडी थेट प्रभागा १२ पर्यत कायम राहीली. प्रभाग पाचमध्ये डॉ.बर्डे यांची मताधिक्क्याला काहीसा ब्रेक बसला. प्रभाग १० मध्ये तर भाजपाने सर्वाधिक मते घेतली. डॉ.मनोज बर्डे यांनी (१४७९३) तर राष्ट्रवादीचे गोपाळकृष्ण गायकवाड (९८८६ मते) यांना ४९०७ मतांनी आस्मान दाखविले. कॉंग्रेसच्या संतोष गांगुर्डे यांना अवघी दोन हजार २०१ मते मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.