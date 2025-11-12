Pimpalgaon Baswant Election : पिंपळगाव राजकारणात भूकंप! बनकर 'द्वयी' १७ वर्षांनंतर एकत्र; राष्ट्रवादीची ताकद वाढणार!

पिंपळगाव बसवंत: प्रत्येक निवडणुकीत वेगळी समीकरणे अशी खासियत असलेल्या पिंपळगाव बसवंतच्या राजकीय पटलावर नगर परिषद निवडणूकही अपवाद राहिलेली नाही. महायुतीची जागावाटपाची बोलणी फिस्कटल्यात जमा असून, त्याचा परिणाम म्हणून नगर परिषद निवडणुकीत आमदार दिलीप बनकर व माजी सरपंच भास्करराव बनकर यांच्यात दिलजमाई झाल्याच्या चर्चेने शहरात उधाण आले आहे..तसे झाल्यास बनकर द्वयीमध्ये सतरा वर्षानंतर ‘समझोता एक्सप्रेस’ धावणार आहे. भास्करराव बनकर हे समर्थकांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश करण्याची चिन्हे असून मंगळवारी (ता. ११) मेळाव्यात ते तशी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप-शिवसेना असे चित्र पिंपळगावच्या नगर परिषद निवडणुकीत दिसू शकेल..अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असताना पिंपळगावच्या नगर परिषद निवडणुकीचे लढती स्पष्ट होताना दिसत नव्हते. दरम्यान, गेल्या महिन्याभरापासून राजकीय विळ्या-भोपळ्याचे नाते असलेल्या आमदार दिलीप बनकर व भास्करराव बनकर यांच्या एकत्रिकरणासाठी शहरातील काही नेते पडद्याआडून हालचाली करत होते. .त्यातच भाजप व राष्ट्रवादीत नगराध्यक्षा सोबतच काही नगरसेवकांच्या जागांवरील तिढा सुटता सुटत नव्हता. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्वबळाचा नारा दिला होता. त्याच वेळी महायुतीत मिठाचा खडा पडला. महायुतीत तुटेपर्यंत ताणले गेले. बनकर द्वयीच्या ऐक्यासाठीच्या घडामोडी अधिक वेगाने घडल्या. दोन दिवसांत बनकर द्वयीमध्ये बैठका झाल्याचे समजते. त्यात दोन्ही बाजूंनी समाधानकारक वाटाघाटी झाल्याची माहिती मिळत आहे..भास्करराव बनकर हे समर्थकांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश करून घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याची चर्चा आहे. बुधवारी (ता. १२) होणाऱ्या मेळाव्यात तशी घोषणा ते करून सायंकाळी आमदार बनकर यांच्या समवेत संयुक्त पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे बोलले जात आहे. सन २००७ मध्ये बनकर द्वयी एकत्र येऊन ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोधाचा इतिहास घडला होता. त्यानंतर दुरावलेले ‘काका-नाना’ आता नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र येण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत..Nashik Municipal Election : नाशिक मनपा आरक्षण जाहीर: ११२ जागांवर परिस्थिती ‘जैसे थे’; दहा विद्यमानांना धक्का! .अनिल कदम यांना ‘दे धक्का’बनकर द्वयीच्या ऐक्याच्या शक्यतेमुळे अनेकांचे बोट नव्हे, तर ढोपर तोंडात गेले आहे. भास्करराव बनकर यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेशाची भूमिका व्यक्त केल्यास तालुक्याच्या राजकारणावर त्याचे पडसाद उमटणार असून माजी आमदार अनिल कदम यांना ‘दे धक्का’ मानला जाणार आहे. बुधवार (ता. १२)चा दिवस पिंपळगावच्या राजकारणाच्या इतिहासात ठळक अक्षरांनी लिहिला जाईल. बनकर द्वयीच्या एकत्रिकरणाच्या शक्यतेने भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.