Pimpalgaon Baswant Election : पिंपळगाव राजकारणात भूकंप! बनकर 'द्वयी' १७ वर्षांनंतर एकत्र; राष्ट्रवादीची ताकद वाढणार!

Pimpalgaon Baswant Politics Witnesses Possible Banker Duo Alliance : पिंपळगाव बसवंत नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १७ वर्षांपासून दुरावलेले राजकीय विळ्या-भोपळ्याचे नाते असलेले आमदार दिलीप बनकर व माजी सरपंच भास्करराव बनकर हे एकत्र येण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
एस. डी. आहिरे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळगाव बसवंत: प्रत्येक निवडणुकीत वेगळी समीकरणे अशी खासियत असलेल्या पिंपळगाव बसवंतच्या राजकीय पटलावर नगर परिषद निवडणूकही अपवाद राहिलेली नाही. महायुतीची जागावाटपाची बोलणी फिस्कटल्यात जमा असून, त्याचा परिणाम म्हणून नगर परिषद निवडणुकीत आमदार दिलीप बनकर व माजी सरपंच भास्करराव बनकर यांच्यात दिलजमाई झाल्याच्या चर्चेने शहरात उधाण आले आहे.

