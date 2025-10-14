नाशिक

Pimpalgaon Baswant Crime : कोयता घेऊन दहशत माजवणाऱ्या गुंडांची पोलिसांनी काढली 'धिंड'; दोघांना अवघ्या काही तासांत अटक

Pimpalgaon Baswant Police Arrest Criminals in Industrial Area : पिंपळगाव बसवंत येथील अंबिका नगर औद्योगिक वसाहतीत कोयता घेऊन दहशत माजवणाऱ्या नीलेश अंबादास डंबाळे आणि राहुल (उर्फ पप्या) राऊसाहेब जाधव या दोन गुन्हेगारांना अटक केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची शहरात धिंड काढून कायद्याचा धाक निर्माण केला.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: शहरातील अंबिका नगर औद्योगिक वसाहतीत कोयता घेऊन दहशत माजवणाऱ्या दोन गुन्हेगारांना पिंपळगाव बसवंत पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत ताब्यात घेत कठोर कारवाई केली आहे. संशयितांची पोलिसांनी शहरात धिंड काढून पिंपळगाव बसवंत शहर हे कायद्याचा बालेकिल्ला असल्याचा संदेश दिला.

