Pimpalgaon Baswant Crime : कोयता घेऊन दहशत माजवणाऱ्या गुंडांची पोलिसांनी काढली 'धिंड'; दोघांना अवघ्या काही तासांत अटक

पिंपळगाव बसवंत: शहरातील अंबिका नगर औद्योगिक वसाहतीत कोयता घेऊन दहशत माजवणाऱ्या दोन गुन्हेगारांना पिंपळगाव बसवंत पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत ताब्यात घेत कठोर कारवाई केली आहे. संशयितांची पोलिसांनी शहरात धिंड काढून पिंपळगाव बसवंत शहर हे कायद्याचा बालेकिल्ला असल्याचा संदेश दिला..नाशिक शहर व ग्रामीण भागात वाढलेल्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर, ही कारवाई महत्त्वाची ठरली आहे. दोन दिवसांपूर्वी औद्योगिक वसाहतीत दोन संशयितांनी हातात कोयता घेऊन मजुरांना धमकावले होते. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिस निरीक्षक प्रदीप देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू झाला. .पोलिसांनी तत्काळ अंबिका नगर परिसरातून नीलेश अंबादास डंबाळे (वय ३०, पुणेगाव, ता. दिंडोरी), राहुल (उर्फ पप्या) राऊसाहेब जाधव (वय २०, अंबिका नगर, पिंपळगाव बसवंत) या दोघांना अटक केली. संशयितांच्या घराची झडती घेतली असता, त्यांच्याकडून धारदार कोयता जप्त करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच परिसरात त्यांची धिंड काढून कायद्याचा धाक निर्माण केला. या कारवाईत पोलिस निरीक्षक प्रदीप देशमुख, उपनिरीक्षक निकिता महाले, कर्मचारी विकास वाळुंज, गोकुळ खैरनार, सागर धात्रक, अमोल देशमुख आदी सहभागी होते..Pune Police : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातून १८ सराईत गुन्हेगार तडीपार. गुन्हेगारीला आमच्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारे वाव दिला जाणार नाही. औद्योगिक वसाहतीतील घटनेनंतर अवघ्या काही तासांत संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. जो कोणी दमदाटी करेल, गुन्हेगारीला खतपाणी घालेल त्याच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.- प्रदीप देशमुख, पोलिस निरीक्षक, पिंपळगाव बसवंत.