Gold and Silver Price : सोन्या-चांदीची ऐतिहासिक भरारी! सोन्याने गाठला दीड लाखाचा टप्पा, तर चांदी ३ लाखांच्या पार

पिंपळगाव बसवंत: जागतिक अस्थिरता, युद्धाचे दाटलेले ढग आणि डॉलरच्या मूल्यात होणाऱ्या चढउतारामुळे सोनेचांदीच्या दराने आजपर्यतचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. पिंपळगाव बसवंत, ओझरच्या सराफ बाजारात सोन्याचे दर प्रती दहा ग्रॅमला एक लाख ५८ हजार रूपयांपर्यत सुवर्णभरारी घेतल्याने सर्वसामान्यासाठी सोन्याचे दागिने खरेदी आवाक्याबाहेर गेली आहे. या ऐतिहासिक दरवाढीचा सर्वांधिक फटका सुवर्णपेढी बरोबरच दागिने घडविणाऱ्या हातांना बसला असून शहरातील सराफ बाजारात सन्नाटा पसरला आहे..चांदी गेल्या पंधरा दिवसात एक लाखाने महागली आहे. सोन्यासोबतच चांदीनेही ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांत चांदीच्या दरात तब्बल एक लाख रूपयांची वाढ झाली आहे. ती आता तीन लाख २७ हजार रूपये प्रतिकिलोपर्यत पोहचली आहे. सोने, चांदीच्या लखलखाटाने सर्वच अवाक झाले आहेत. इतक्या कमी कालावधीत झालेली ही वाढ अनाकलनीय असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..कारागिरांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्नपिंपळगाव शहरातील सराफ बाजारात पश्चिम बंगालमधून आलेले निष्णात कारागिरांची संख्या मोठी आहे, शिवाय ते येथे स्थायिक आहेत. मात्र काही दिवसांपासून सोन्याचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाल्याने या कारागिरासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काम नसल्याने अनेक कारागिरांनी आता आपल्या मूळगावी परतण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे..Budget 2026 आधी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा इशारा; हे मुद्दे माहित नसतील तर नुकसान ठरलेलं!.मणी ओवणाऱ्याचीही परवडपिंपळगाव बसवंत, ओझर शहरात लहानमोठे पन्नास सराफ दुकाने आहेत. या व्यवसायावर दोन्ही शहरात सुमारे शंभर कारागीर आणि शेकडो कामगार अवलंबून आहेत. दुकानाबाहेर बसून मंगळसूत्र, गंठण यामध्ये मणी ओवणाऱ्या कामगारांच्या रोजगारावरही या दरवाढीने कुऱ्हाड चालवली आहे. ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत हे कारागीर दिवसभर असतात..चांदीच्या भावात गेल्या पंधरा दिवसांत एक लाख रूपयांनी वाढ झाली आहे. सोने पंधरा हजार रूपयांनी महागले आहे. बाजारपेठेत चैतन्य येण्यासाठी दर स्थिर होणे किवा कमी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, स्थानिक व्यापार पूर्णपणे कोलमडेल.- जितेंद्र मुथा, सराफ व्यावसायिक, पिंपळगाव बसवंत.