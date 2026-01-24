नाशिक

Gold and Silver Price : सोन्या-चांदीची ऐतिहासिक भरारी! सोन्याने गाठला दीड लाखाचा टप्पा, तर चांदी ३ लाखांच्या पार

Gold and Silver Prices Hit Record Highs in Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंत व ओझर सराफ बाजारात सोन्या-चांदीच्या ऐतिहासिक दरवाढीमुळे ग्राहकांची खरेदी घटली असून कारागिरांच्या रोजगारावर संकट आले आहे.
एस. डी. आहिरे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: जागतिक अस्थिरता, युद्धाचे दाटलेले ढग आणि डॉलरच्या मूल्यात होणाऱ्या चढउतारामुळे सोनेचांदीच्या दराने आजपर्यतचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. पिंपळगाव बसवंत, ओझरच्या सराफ बाजारात सोन्याचे दर प्रती दहा ग्रॅमला एक लाख ५८ हजार रूपयांपर्यत सुवर्णभरारी घेतल्याने सर्वसामान्यासाठी सोन्याचे दागिने खरेदी आवाक्याबाहेर गेली आहे. या ऐतिहासिक दरवाढीचा सर्वांधिक फटका सुवर्णपेढी बरोबरच दागिने घडविणाऱ्या हातांना बसला असून शहरातील सराफ बाजारात सन्नाटा पसरला आहे.

