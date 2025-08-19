Pimpalgaon Municipal Election : प्रभागरचनेमुळे ‘कहीं खुशी, कहीं गम’; पिंपळगावात इच्छुकांमध्ये धांदल

पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगाव नगर परिषदेच्या येत्या चार महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना सोमवारी (ता. १८) जाहीर झाली. शहरात १२ प्रभागरचनेतून २५ नगरसेवक व एक नगराध्यक्ष निवडण्यात येणार आहे. प्रभागरचनेत काहींची सोय, तर अनेकांची गैरसोय झाल्याने ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ असे चित्र इच्छुकांमध्ये दिसले. ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रभागरचनेवर हरकती-सूचना मांडण्याची संधी आहे. प्रभागातील उपनगरे सोयीची जोडली गेली असली तरी अद्याप नगरसेवकपदाच्या आरक्षणाची सोडत बाकी असल्याने इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे..नऊ महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात आलेली पिंपळगाव नगर परिषदेची पहिलीची रणधुमाळी रंगणार आहे. त्यासाठी सोमवारी मुख्याधिकारी संदीप चौधरी यांनी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केली. गेली दोन महिन्यांपासून प्रभागरचनेची उत्सुकता होती. प्रभागरचना जाहीर झाल्याने बहुप्रतीक्षित निवडणुकांचे संकेत मिळाले आहेत. नगर परिषद भवनात प्रभागरचनेचे स्वरूप पाहण्यासाठी इच्छुकांची जत्राच भरली. मनासारखी प्रभागरचना न झाल्याने हरकती व सूचनांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत येणाऱ्या हरकतींवर सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे..आगामी कालावधीत गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दसरा व दिवाळी हे सण येणार असल्याने तरुणाईला कॅश करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून तयारीचा नारळही काही इच्छुक फोडण्याची शक्यता आहे. प्रभागरचना करताना प्रशासनाने घड्याळाच्या काट्यानुसार वापर केलेला आहे. अकरा वॉर्डात प्रत्येकी दोन, तर वॉर्ड क्रमांक दहामध्ये तीन असे २५ नगरसेवक पिंपळगाव नगर परिषदेसाठी निवडले जातील. माजी सरपंच भास्करराव बनकर, भाजपचे सतीश मोरे, बापूसाहेब पाटील, राष्ट्रवादीचे गणेश बनकर, शिवसेनेचे राजेश पाटील, किरण लभडे, सत्यजित मोरे आदींसह इच्छुकांनी प्रभागरचनेचा नकाशाची पाहणी केली..पिंपळगाव नगर परिषद प्रभागनिहाय उपनगरे (कंसात लोकसंख्या)प्रभाग १ (३,२२६) ः जोपूळ रस्त्यावरील बाजार समिती, इंदिरानगर, वरचा देवीचा माथा, बेंद वस्ती, सोहन सिटी, चंद्रभागाबाई बनकरनगर, पोटमामानगर.प्रभाग २ (३,१७१) ः महादेववाडी, एमआयडीसी, खालचा देवीचा माथा, शिंदे वस्ती, जगदंबादेवी मंदिर, वेरुळे वस्ती, जगताप मळा.प्रभाग ३ (३,२४९) ः दगूनानानगर उत्तर बाजू, माळी गल्ली, तुळजा भवानीनगर, गुरुदत्तनगर, आहेरगाव रस्त्यालगत उत्तरेकडील वस्ती.प्रभाग ४ (३,११५) ः सिद्धेश्वर गल्ली, लभडे गल्ली, रोहिदास महाराजनगर, मुस्लिम गल्ली, मेन रोड पूर्व बाजू, रानमळा..प्रभाग ५ ः वीटभट्टी, बेहड रस्ता, साहेबराव मामानगर, अचानकनगर, अन्नपूर्णानगर, पवनसुतनगर.प्रभाग ६ (३,१७१) ः दगुमिया टॉवर, अग्निशामक केंद्र, महालक्ष्मी माता मंदिर परिसर, अण्णा भाऊ साठेनगर.प्रभाग ७ ः दगूनानानगर दक्षिण बाजू, माळी गल्ली, साळी गल्ली, मेन रोड पश्चिम बाजू, शांती पार्क.प्रभाग ८ (३,४४२) ः कोळीवाडा, छत्रपती शिवाजी महाराजनगर, कालिदास सोयायटी..Niphad Sugar Factory : निफाड साखर कारखान्याची विक्री हाणून पाडू; कामगार आणि शेतकऱ्यांचा एल्गार.प्रभाग ९ (३,०९२) ः पवननगर, रेणुकानगर, साईनगर, मानसी रो-हाउस, संतोषीमातानगर, हरिओमनगर, शांतीनगर, आझादनगर.प्रभाग १० (६,०२६) ः चिंचखेड रस्ता, रसाळ कॉम्प्लेक्स, हनुमाननगर, साबरटेक, यशवंतनगर, शास्त्रीनगर, भाऊनगर, गुरुकृपा संकुल.प्रभाग ११ (३,११५) ः बालाजी रो-हाउस, गुरुदत्तनगर, समर्थनगर, तलाठी कॉलनी, भिडेनगर, उमिया अपार्टमेंट, सिद्धार्थनगर.प्रभाग १२ (३,०१५) ः कन्या विद्यालय, पिंपळगाव हायस्कूल, पोलिस ठाणे, कोर्ट परिसर, पूनम सरसनगर, घोडकेनगर, घागरनाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.