Agriculture News : लाल कांद्याचे दर कोसळले; निर्यातीसाठी जहाजे मिळेनात, केंद्र सरकारच्या धोरणावर शेतकऱ्यांचा संताप

पिंपळगाव बसवंत: लाल कांद्याच्या हंगामाने जोम धरलेला असतानाच शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरणारे नवे संकट उभे राहिले आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला प्रतिक्विंटल चार हजार रुपयांपर्यंत पोहोचलेल्या पोळ कांद्याच्या दराला अचानक दृष्ट लागली असून, आखाती देशांसाठी निर्यातीसाठी आवश्यक असलेली जहाजे उपलब्ध न झाल्याने कांद्याचा उठाव ठप्प झाला आहे. त्याचा थेट फटका बाजारभावांना बसत असून, अवघ्या आठवड्यात लाल कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल सुमारे पाचशे रुपयांची घसरण झाली आहे..उन्हाळी कांद्याचा हंगाम जवळपास संपुष्टात आला असून, सध्या केवळ चारशे क्विंटलपर्यंत आवक होत आहे. मात्र लाल कांद्याची बंपर आवक सुरू झाल्याने पिंपळगाव बाजार समितीचे आवार गजबजून गेले आहे. दररोज पंधरा ते सतराशे हजार क्विंटल इतकी आवक होत असून, महिनाभरापूर्वीच या कांद्याने विक्रमी दर गाठले होते. तथापि, कर्नाटक व सोलापूर भागातील कांदा बाजारात दाखल झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याची मागणी काहीशी रोडावली होती..आखाती देशांतील निर्यातीमुळे दराला आधार मिळत होता; मात्र तो आधार आता निसटला आहे. दुबई, मलेशिया, तुर्की, बहरीन, कोलंबो यांसह आखाती देशांमध्ये कांदा पोहोचविण्यासाठी बंदरांवरून जहाजे मिळत नसल्याने निर्यातदार हतबल झाले आहेत. दररोज सुमारे वीस हजार क्विंटल होणारी कांदा निर्यात सध्या ठप्प झाली असून, त्याचा परिणाम बाजारावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. गत आठवड्यात सरासरी दीड हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळणारा लाल कांदा आता घसरून अवघ्या हजार रुपयांपर्यंत आला आहे..बांगलादेशकडे होणाऱ्या निर्यातीवर तेथील शासनाच्या जाचक अटींमुळे आधीच मर्यादा आल्या असून, निर्यातीअभावी दर कोसळले आहेत. चांगला दर मिळू लागला, की तो खाली आणण्याचे धोरण केंद्र शासनाकडून राबविले जाते, अशी भावना शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. जहाजांच्या तुटवड्यामुळे निर्यातीला ब्रेक लागला असून, ही समस्या गंभीर आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून आगामी अधिवेशनात या प्रश्नावर आवाज उठवणार. - भास्कर भगरे, खासदार.Nashik News : २०० वर्षांच्या वडाच्या झाडाची कत्तल नडली; संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात वृक्षतोडीवर बंदी.चव व आकारामुळे नाशिकच्या कांद्याला आखाती देशांत मोठी मागणी आहे. मात्र जहाजांची अनुपलब्धता ही गंभीर समस्या ठरत असून, निर्यात न झाल्याने बाजारभावावर दबाव वाढला आहे. ही बाब लोकप्रतिनिधींनी केंद्र शासनापर्यंत ठामपणे मांडावी.- अतुल शाह, कांदा निर्यातदार.