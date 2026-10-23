पिंप्राळा वसुली शिबिरात चार तासांत दोन लाखांची वसुली

पिंप्राळ्यातील वसुली शिबिरात
चार तासांत दोन लाखांची वसुली
निमडी शाळा परिसरात महापालिकेचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २३ : मिळकतधारकांना कर भरण्याची सुविधा त्यांच्या परिसरातच उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेतर्फे पिंप्राळा येथील निमडी शाळा परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या वसुली शिबिराला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमातून अवघ्या चार तासांत दोन लाख आठ हजार रुपयांचा मिळकत कर जमा झाला. या शिबिरात ३० मिळकतधारकांनी कर भरून महापालिकेच्या महसूल वसुलीला हातभार लावला.
महापालिका आयुक्त आदित्य जिवने यांच्या मार्गदर्शनाखाली या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शुक्रवारी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत हे शिबिर सुरू होते. मिळकतधारकांना कर भरण्यासाठी महापालिकेच्या कार्यालयात जाण्याची गरज भासू नये, तसेच कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता. स्थानिक पातळीवरच कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना वेळ आणि श्रमाची बचत करता आली. पिंप्राळा येथील शिबिराला मिळालेला नागरिकांचा प्रतिसाद पाहता, कर वसुलीसाठी असे उपक्रम अजून राबविले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून राबविले जाणार असल्याचे माहिती देण्यात आला.