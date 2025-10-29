नाशिक

Prakash Londhe : माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढेच्या गुन्हेगारी साम्राज्याला सुरुंग; खंडणी, खुनाचा प्रयत्न आणि हप्ता वसुलीसाठी 'मकोका'

MCOCA Imposed on Notorious PL Gang in Nashik : नाशिक पोलिसांनी सातपूर परिसरातील कुख्यात माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढेच्या पीएल ग्रुपवर मकोका अंतर्गत कारवाई केली असून, मालमत्तेची चौकशी सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सातपूर परिसरातील कुख्यात पीएल ग्रुपचा म्होरक्या व माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे याच्या टोळीविरोधात मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाई अंतर्गत लोंढे याच्या मालमत्तेची चौकशी केली जाईल. या टोळीविरोधात खंडणीसह जमीन बळकावणे, हप्ता वसुली, घातक हत्यारांचा अनधिकृतरीत्या वापर असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.

