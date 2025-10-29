Prakash Londhe : माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढेच्या गुन्हेगारी साम्राज्याला सुरुंग; खंडणी, खुनाचा प्रयत्न आणि हप्ता वसुलीसाठी 'मकोका'

नाशिक: सातपूर परिसरातील कुख्यात पीएल ग्रुपचा म्होरक्या व माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे याच्या टोळीविरोधात मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाई अंतर्गत लोंढे याच्या मालमत्तेची चौकशी केली जाईल. या टोळीविरोधात खंडणीसह जमीन बळकावणे, हप्ता वसुली, घातक हत्यारांचा अनधिकृतरीत्या वापर असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत..शहरातील गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी शहर पोलिसांनी कंबर कसली. ऐन दिवाळीत पोलिसांनी सराईत गुन्हेगारांविरोधात कारवाईचे ‘फटाके’ वाजविले. त्यामुळे शहरातील गुन्हेगारांना पळता भुई कमी पडली आहे. दुसरीकडे पोलिसांनी राजकीय आश्रय घेऊन गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्यांच्याही मुसक्या आवळल्या. यातून कोणाचीही गय केली जात नसल्याचे पोलिसांच्या कारवाईतून दिसून आले आहे..सातपूर परिसरात दहशत माजविणाऱ्या रिपाइंचा माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे व त्याच्या पुत्रांच्या साम्राज्याला शहर पोलिसांनी सुरुंग लावला आहे. गेल्या २२ दिवसांत सात गुन्हे लोंढे पिता-पुत्रांविरोधात दाखल झाले. खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, हप्ता वसुली, अवैधरीत्या हत्यारांचा वापर, परिसरात दहशत माजविण्यासह गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे संशयित लोंढे पिता-पुत्रांविरोधात दाखल आहेत. .आयुक्तांनी या टोळीविरोधात मकोकाची कारवाई केली. या अंतर्गत लोंढेच्या मालमत्तेची चौकशीही केली जाणार आहे. त्याच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत महापालिकेकडे पाठपुरावा करण्यात आला. तर, लोंढेविरोधातील गेल्या दहा वर्षांतील गुन्ह्यांची माहिती संकलित करून पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे..१३ संशयित अटकेतपीएल ग्रुपचा म्होरक्या प्रकाश लोंढे याच्यासह टोळीतील १३ संशयितांना अटक करण्यात आलेली आहे. भूषण लोंढेसह चार संशयित अद्यापही फरारी आहेत. दाखल गुन्ह्यांमध्ये संशयितांची संख्या वाढण्याचीही शक्यता आहे. ऐन दिवाळीत पोलिसांनी लोंढेचे साम्राज्य ‘खालसा’ केल्याने पोलिसांच्या या कारवाईबद्दल जनसामान्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे..Crime Prakash Londhe : नाशिकमध्ये लोंढे कुटुंबाच्या 'काळ्या साम्राज्या'वर पोलिसांचा फास! खंडणी, जमीन बळकावण्यासह २२ दिवसांत सात गुन्हे दाखल.पीएल ग्रुपविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. संघटितरीत्या गुन्ह्यांचे कृत्य असल्याने या टोळीविरोधात मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. या टोळीविरोधातील गुन्ह्याचा कसून तपास सुरू असून, लोंढेच्या मालमत्तेची चौकशी केली जाईल. फरारी संशयितांचाही शोध सुरू आहे.- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, शहर गुन्हे शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.