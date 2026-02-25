नाशिक

Nashik Plastic Ban : नाशिकमध्ये प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांना दणका! दोन वर्षांत ६३ लाखांचा दंड वसूल

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहरी भागामध्ये प्लॅस्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याची बाब सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. त्यामुळे नाशिक शहरात प्लॅस्टिक वापरा संदर्भात महापालिकेने केलेले कारवाई व प्लॅस्टिकचा वापर होण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती तातडीने सादर करण्याच्या सूचना विधिमंडळ सचिवालयाकडून प्राप्त झाल्या आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेने वर्षभरात ४८५ केसच्या माध्यमातून २५ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

