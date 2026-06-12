PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 30 जूनपूर्वी 'हे' काम न केल्यास पुढील 2,000 रुपयांचा हप्ता अडकणार; कृषी विभागाचा इशारा

मालेगाव : केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांचा हप्ता दिला जातो. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून ई-केवायसी (e-KYC) करून घेतली जात असून, ३० जूनपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक (PM Kisan e-KYC mandatory before June 30) आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ९९ टक्के लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनी तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला होता. त्यानंतर नियमांमध्ये बदल करून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले. तसेच लाभार्थ्यांची अचूक पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे..९० टक्के केवायसीराज्य शासनानेही २०२३ पासून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे एकूण ४ लाख ४७ हजार ८८९ लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ४ लाख ४३ हजार ६७८ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून ४ हजार २२१ लाभार्थ्यांची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. या लाभार्थ्यांचा निधी तात्पुरता रोखला असून ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांना लाभ मिळणार आहे..Shaktipeeth Highway Land Acquisition : विदर्भ थेट गोव्याला जोडणार! 13 जिल्हे अन् 407 गावांमधून जाणार 'शक्तिपीठ महामार्ग', पाहा कसा असेल नवा मार्ग?.निफाड आणि येवला तालुक्यांमध्ये ई-केवायसीचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. मालेगाव तालुक्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांनीही अंतिम मुदतीपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करावी.-भगवान गोर्डे, कृषी अधिकारी.Mahimangad Fort : शिवरायांच्या काळातील ऐतिहासिक वारसा जपणारा 'महिमानगड' आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणार; 'राज्य संरक्षित स्मारक' दर्जा मिळाल्यावर काय बदलणार?.शेतकरी सन्मान लाभार्थीसंख्यातालुका लाभार्थी ई-केवायसी पूर्ण ई-केवायसी अपूर्णबागलाण ४०,६६८ ४०,४५२ २१६चांदवड ३३,०७० ३२,४०४ ४६६देवळा २०,७२२ २०,४७३ २४९दिंडोरी ३२,३०० ३२,०४१ २५९इगतपुरी १७,९७३ १७,७१२ २६१कळवण १९,६६० १९,२२३ २८४मालेगाव ५५,०८४ ५४,४०८ ६७६नांदगाव २९,०७२ २८,७७८ २९४नाशिक १७,८६४ १७,६५० २१४निफाड ४८,८७१ ४८,७६६ १०५पेठ १०,३४३ १०,२०२ १४१सिन्नर ४८,१०० ४७,७४० ३६०सुरगाणा २३,६९९ २३,२०४ ४९५ञ्यंबकेश्वर १४,७४० १४,५८९ १५१येवला ३५,८८२ ३५,८३६ ५०एकूण लाभार्थी ४,४७,८८९ ४,४३,६७८ ४,२२१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.