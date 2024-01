PM Modi Nashik Visit: पंतप्रधानांचा रोड-शो एक किमी अंतरासाठी; बंदोबस्तासाठी परजिल्ह्याचे पोलिस येणार

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी (ता. १२) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी यांचा रोड-शो करण्याचा घाट घातला जात आहे. परंतु त्यांच्या प्रस्तावित अडीच तासांच्या दौऱ्यात संभाव्य रोड-शो होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

झालाच तर औरंगाबाद रोडवर अवघ्या अर्ध्या वा एका किलोमीटर अंतरासाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेची जय्यत तयारी सुरू असून, परजिल्ह्यातून सुमारे पाच हजार पोलिस बंदोबस्तासाठी येणार आहेत. (PM Modi road show for one km other district police will come for security national youth festival nashik)