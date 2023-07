By

Nashik Crime : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या हाताच्या ठशांचा वापर करत त्यांच्या बँक खात्यातून परस्पर पैसे काढून घेणाऱ्या संशयितांकडून नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या सायबर सेलने सुमारे दोन दुचाकीसह दोन लाख ८३ हजार रुपये हस्तगत केले आहे. (Police action in case of misuse of Aadhaar card prints 3 lakhs seized Nashik Crime)

पळाशी व वेहेळगाव (ता.नांदगाव) येथे जानेवारी २०२३ मध्ये आधारकार्ड अपग्रेडेशन कॅम्प घेण्यात आला होता. यावेळी संशयित किशोर लक्ष्मण सोनवणे (वय २१, रा. उपखेडा, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव), रवींद्र विजय गोपाळ, आणि सोमनाथ काकासाहेब भोंगाळ (वय २३, दोघे रा. रा. बाणगाव, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) यांनी नागरिकांच्या बायोमॅट्रिक फिंगर स्कॅनरद्वारे नागरिकांच्या अंगठयांच्या ठशांचा डाटा संकलित करून त्या माध्यमातून नागरिकांच्या खात्यातून पैसे परस्पर वर्ग करत फसवणूक केली होती.

आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पळाशी येथील समाधान संजय घुगे यांनी नाशिक च्या ग्रामीण सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. सायबर पोलिसांनी तांत्रिकदृष्ट्या तपास करून चाळीसगाव तालुक्यातून सर्व संशयित यांना अटक केली होती. न्यायालयाने सर्व संशयित यांना तीन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली होती.

सायबर पोलिसांनी तीन दिवसांच्या पोलिस कोठडीत या संशयित यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांच्या ताब्यातून या प्रकरणात वापरलेले ४ मोबाईल फोन, ४ लॅपटॉप, ४ बायोमॅट्रिक फिंगर स्कॅनर, १ आयरिश मशिन, १ फेस कॅमेरा तसेच फसवणुकीचे पैशातून खरेदी केलेल्या दोन दुचाकी असा सुमारे २ लाख ८३ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.

शासनमान्य केंद्रावरच माहिती अद्ययावत करा

शासनमान्य आधारसेवा केंद्रावर जाऊनच नागरिकांनी आधार संबंधित माहिती अद्ययावत करावी. कोणीही इसम अशाप्रकारे अनधिकृत आधार अपडेशन कॅम्प घेत असेल तर जवळच्या पोलिस ठाणेशी तत्काळ संपर्क करावा.

तसेच आधारकार्ड अद्ययावत करण्याचे नावाखाली AEPS (आधार इनेबल पेमेंट सिस्टीम) सेंटरद्वारे ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास त्वरित संबंधित बँक शाखा, पोलिस ठाणे किंवा नाशिक ग्रामीण सायबर पोलिस ठाणे (०२५३-२२००४०८) येथे संपर्क साधावा.