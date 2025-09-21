नाशिक

Crime News : नाशिक रोड पोलिसांकडून गावठी कट्ट्यासह सराईत गुन्हेगारास अटक

Nashik Road Police Arrest Notorious Criminal with Illegal Firearm : वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांना गुप्त बातमी मिळाली होती की, उपनगर पोलिस ठाण्यातील रेकॉर्डवरील संशयित रोहित ऊर्फ माल्ये गोविंद डिंगम हा गोरेवाडीतील महापालिका शाळेजवळ गावठी कट्टा विकण्यासाठी येणार आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: नाशिक रोड पोलिसांनी गावठी कट्टा बाळगणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला अटक केली आहे. वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांना गुप्त बातमी मिळाली होती की, उपनगर पोलिस ठाण्यातील रेकॉर्डवरील संशयित रोहित ऊर्फ माल्ये गोविंद डिंगम (२९, रा. जयभवानी रोड, फर्नांडिसवाडी) हा गोरेवाडीतील महापालिका शाळेजवळ गावठी कट्टा विकण्यासाठी येणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Arrest
Pistol

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com