Crime News : नाशिक रोड पोलिसांकडून गावठी कट्ट्यासह सराईत गुन्हेगारास अटक

नाशिक रोड: नाशिक रोड पोलिसांनी गावठी कट्टा बाळगणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला अटक केली आहे. वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांना गुप्त बातमी मिळाली होती की, उपनगर पोलिस ठाण्यातील रेकॉर्डवरील संशयित रोहित ऊर्फ माल्ये गोविंद डिंगम (२९, रा. जयभवानी रोड, फर्नांडिसवाडी) हा गोरेवाडीतील महापालिका शाळेजवळ गावठी कट्टा विकण्यासाठी येणार आहे..माहितीनंतर, नाशिक रोड गुन्हे शोध पथकाने तत्काळ कारवाई करत गोरेवाडी, महापालिका शाळेजवळ सापळा रचला. पोलिसांना रोहित ऊर्फ माल्ये हा संशयास्पद हालचाली करताना दिसला. पोलिसांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता, तो पळून जाऊ लागला. मात्र, पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून त्याला मोठ्या शिताफीने ताब्यात घेतले. .अंगझडतीमध्ये पोलिसांना त्याच्याकडे एक देशी बनावटीचे पिस्तूल मॅगझीनसह आणि एक जिवंत काडतूस असा एकूण ३०,५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल सापडला. पुढील तपास पोलिस विशाल पाटील करत आहेत. .Nagpur News: नागपूर सावनेर मार्गावरील बोलेरो कारमध्ये तरुणाचा मृतदेह; परिसरात खळबळ.ही कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे, निरीक्षक बडेसाब नाईकवाडे, तसेच गुन्हे शोध पथकाचे सहायक निरीक्षक प्रवीण सूर्यवंशी, उपनिरीक्षक संदीप पवार, विशाल पाटील, विजय टेमगर, महेंद्र जाधव, अरुण गाडेकर, सागर आडणे, विशाल कुंवर, नाना पानसरे, अजय देशमुख, समाधान वाजे, नितीन भामरे, रोहित शिंदे, योगेश रानडे यांनी केली.