Bhaubij 2022 : आदिवासी विधवा महिलेच्या घरी खाकी वर्दीची भाऊबीज!

येवला (जि. नाशिक) : आदिवासी समाजातील एक विधवा भगिनी रोजंदारी करून आपल्या पाच लेकीना शिकवते, त्यांना अकॅडमीत शिक्षण देते अन त्यांच्यावर संस्कार करते, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. तिची परिस्थितीशी लढण्याची जिद्द कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी असल्याने तिच्या या लढ्यात बळ देण्यासाठी येथील पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे व सहकाऱ्यांनी खाकीतल्या माणुसकीचा ओलावा दाखवत तिच्या कुटुंबीयांसोबत भाऊबीज साजरी केली. आपल्या बहिणीला साडीचोळीसह पाचही लेकींना नवे कपडे देऊन माणुसकीचे अनोखे दर्शन मथुरे यांनी घडविले. (Police celebration bhaubij with tribal widow who teaches five girls at yeola nashik news)

हेही वाचा: Bhaubeej Special Nashik : माहेरवाशिणींना पाण्यातील मंदिराचे दर्शन

समाजात खाकी वर्दीची तशी दहशत असते, पण माणुसकीचा ओलावा या खात्यात आजही पहावयास मिळतो. शहर पोलिस निरीक्षक भगवान मथुरे यांनी दीपावली सणात कुटुंबापासून दूर राहत असताना नांदेसर येथील आदिवासी विधवा महिलेच्या घरी जाऊन या बहिणीच्या हाताने ओवाळत आपली भाऊबीज साजरी केली. नांदेसर येथील अर्चनाताई मोरे यांच्या घरी जात श्री. मथुरे आणि सहाय्यक निरीक्षक अनिल खंडांगळे, पोलिस कर्मचारी देवडे, होलगडे, कदम, पोलिस पाटील सुनील वाघ यांनी भाऊबिज साजरी केली.

अर्चना मोरे या विधवा असून त्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. मोलमजुरी करून कुटुंबाचा गाडा ओढत असताना मुलींवर चांगले संस्कार करत अशाही परिस्थितीत त्या मुलींना शिक्षण देत आहेत. त्यांची परिस्थितीशी लढण्याची जिद्द नक्कीच कौतुकास्पद आणि इतरांना प्रेरणा देणारी आहे. अर्चना मोरे यांना पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे भाऊबीजेची साडी आणि त्यांच्या पाचही मुलींना नवीन ड्रेस व दिवाळीचा फराळ दिला. त्यांच्या कुटूंबाची कुतूहलाने चौकशी केली. ताईच्या धैर्याचे कौतुकही मथुरे यांनी केले.

हेही वाचा: Winter Shopping : थंडी वाढताच उबदार कपडे खरेदीसाठी गर्दी