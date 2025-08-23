Nashik Police : गुन्हेगारांवर पोलिसांचा 'कोम्बिंग ऑपरेशन'चा सर्जिकल स्ट्राईक; नाशिकमध्ये १२७ गुन्हेगार ताब्यात

जुने नाशिक: गणेशोत्सव आणि ईद-ए-मिलाद दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. तसेच गुन्हेगारांवर वेळीच आळा बसावा. यासाठी परिमंडळ १ च्या सर्वच पोलिस ठाणे हद्दीत कोंम्बिंग ऑपरेशन राबवून धडक कारवाई केली. यात १२७ रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. यासह ४२ पाहिजे असलेले फरारी तसेच इतर गुन्ह्यातील संशयितांचा शोध घेत तपासणी करण्यात आली..पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गुन्ह्यांना आळा बसावा. सण, उत्सव आनंदात साजरे व्हावे. यासाठी विशेष मोहिमेचे आदेश दिले होते. त्यानुसार परिमंडळ एकच्या पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्या मार्गदर्शनात सहायक पोलिस आयुक्त संगीता निकम, नितीन जाधव यांनी परिमंडळ एक कक्षातील पोलिस ठाणे अंतर्गत असलेल्या भागात गुरुवारी (ता.२१) मध्यरात्री कोंम्बिंग ऑपरेशन राबविले..या मोहिमेत १२७ रेकॉर्डवरील गुन्हेगार, ३२ तडीपार गुन्हेगारांची तपासणी केली. त्याचप्रमाणे ३१ शस्त्र बाळगणे गुन्ह्यातील गुन्हेगारांची तपासणी करण्यात आली. पंचवटी आणि भद्रकाली पोलिस ठाण्यांतर्फे दोन आरोपींच्या ताब्यातून घातक हत्यारे जप्त करण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. ४२ पाहिजे असलेले फरारी संशयितांचा शोध घेतला. कारवाईत घरझडती, नाकाबंदी, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून धाडसत्र राबविण्यात आले..Sangli police : सांगली पोलिसांची सिंघम कारवाई, नेपाळच्या तीन चोरट्यांना ४८ तासांत ठोकल्या बेड्या, १ कोटी ४५ लाखांचे दागिने, चारचाकी जप्त.गणेशोत्सव, ईद-ए-मिलाद, तसेच आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नियमितपणे अशा मोहिमा राबवून गुन्हेगारांवर कारवाई केली जाईल. तसेच, नागरिकांना कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास त्वरित पोलिसांना माहिती द्यावी.- मोनिका राऊत, उपायुक्त, परिमंडळ एक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.