Sandeep Karnik : नाशिक पॅटर्नची राज्यात हवा! पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गुन्हेगारांना 'कायद्याचा बालेकिल्ला' म्हणायला लावले

‘Fort of Law’ Slogan Goes Viral Across Maharashtra : नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या 'कायदाचा बालेकिल्ला' या मोहिमेमुळे गुन्हेगारांनी जाहीर माफी मागितली. याच धर्तीवर पुणे पोलिसांनीही भाईगिरी करणाऱ्या चालकाला ताब्यात घेऊन सार्वजनिक माफी मागायला लावली, ज्यामुळे गुन्हेगारीविरोधातील पोलिसांचा कठोर संदेश जनमानसात पोहोचला.
नरेश हाळणोर : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गुन्हेगारीविरोधात उचलेले पाऊल राज्यात ‘फेमस’ होत आहे. गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळताना ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ या घोषवाक्याचा स्वत:हून ‘जप’ करतानाचे गुन्हेगारांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्याचेच अनुकरण करत पुण्यात गुन्हेगाराने चुकीची माफी मागत पुणे पोलिसांनी ‘कायद्यात रहाल तर फायद्यात रहाल’ असे घोषवाक्य जारी करीत गुन्हेगारांचा सूचक इशारा दिला आहे.

