Sandeep Karnik : नाशिक पॅटर्नची राज्यात हवा! पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गुन्हेगारांना 'कायद्याचा बालेकिल्ला' म्हणायला लावले

नाशिक: नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गुन्हेगारीविरोधात उचलेले पाऊल राज्यात 'फेमस' होत आहे. गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळताना 'नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला' या घोषवाक्याचा स्वत:हून 'जप' करतानाचे गुन्हेगारांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्याचेच अनुकरण करत पुण्यात गुन्हेगाराने चुकीची माफी मागत पुणे पोलिसांनी 'कायद्यात रहाल तर फायद्यात रहाल' असे घोषवाक्य जारी करीत गुन्हेगारांचा सूचक इशारा दिला आहे..शहरातील गुन्हेगारांची डोके वर काढले होते, एकप्रकारे गुन्हेगारांनी पोलिसांनाच प्रतिआव्हान दिल्याने त्याची गंभीर दखल आयुक्त कर्णिक यांनी घेतली. खुलेआम गोळीबार करणाऱ्यांना राजाश्रय देणाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी थेट कायद्याचा बडगाच उगारला आहे. त्यात रिपाइंच्या (आठवले गट) उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश लोंढे, भाजपाचा माजी नगरसेवक उद्धव निमसे, जगदीश पाटील यांना अटक केली तर शिवसेनेतून काही दिवसांपूर्वीच भाजपवासी झालेले धर्मवीर सुनील बागुल यांच्या तीन पुतण्यांनाही बेड्या ठोकल्या आहेत..संशयित गुन्हेगारांना अटक केली नाही तर, सोशल मीडियावर भाईगिरी करताना 'नाशिक जिल्हा, गुन्हेगारीचा बालेकिल्ला' म्हणणार्या रिल्स भाईंनाही खाकीचा 'सच बोल' पट्टा दाखविताच ते 'नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला' असे पोपटासारखे म्हणू लागले आहेत. तोच कित्ता शहर पोलिसांनी अटक केलेल्या प्रकाश लोंढे, सुनील बागुल यांच्या पुतण्यासह गुन्हेगारी टोळ्यातील संशयितांनी गिरविला..हडपसर पोलिसांनी गिरवला कित्तानाशिक पोलिसांचा हाच कित्ता पुण्याच्या हडपसर पोलिसांनी गिरविला आहे. रस्त्यावर एका शालेय वाहनाचा चालक असलेल्या सूरज पाटील याने एका मालवाहू छोटा टेम्पोचालकाला मारहाण करीत त्या वाहनाची काच फोडत भाईगिरी दाखवित पोलिसांनाही आव्हान दिले होते. .Nilesh Ghaiwal: घायवळ टोळीच्या अमली पदार्थ रॅकेटचा पर्दाफाश? पुणे पोलिसांच्या तपासात मोठी माहिती समोर.या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच हडपसर पोलिसांनी या भाईगिरी करणाऱ्या सूरज पाटीलला ताब्यात घेत त्याच परिसरात गुडघ्यावर बसून चालण्यास भाग पाडले. प्रसार माध्यमासमोर त्याने झाल्या प्रकाराची माफी मागितली. यावर पुणे पोलिसांनीही 'कायद्यात राहाल तर फायद्यात राहाल' अशी घोषवाक्य जारी करीत गुन्हेगारांना सूचक इशारा दिला आहे. नेटकऱ्यांनी आपआपल्या शहरातील पोलिसांनाही अशाच प्रकारे आपल्या शहरातील गुन्हेगारांना धडा शिकविण्याच्या कमेंटस् केल्या आहेत.