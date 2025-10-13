नाशिक

Nashik Police : गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले! नाशिक पोलिसांनी खाक्या दाखवताच 'भाईं'ची पळता भुई थोडी

Nashik Crime Surge and Police Response : गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवायला सुरुवात केली आहे. सराईत व राजाश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारांभोवती पोलिसांचा दंडुका फिरू लागताच गुन्हेगारी वर्तुळाचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.
Nashik Police

Nashik Police

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहरातील वाढती गुन्हेगारी आणि सातत्याने घडणाऱ्या खुनाच्या घटनांमुळे सर्वच क्षेत्रातून नाराजी व संताप व्यक्त होत असताना गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवायला सुरुवात केली आहे. सराईत व राजाश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारांभोवती पोलिसांचा दंडुका फिरू लागताच गुन्हेगारी वर्तुळाचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Vehicle
Nashik police Commissioner
Criminal cases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com