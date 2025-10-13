Nashik Police : गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले! नाशिक पोलिसांनी खाक्या दाखवताच 'भाईं'ची पळता भुई थोडी

नाशिक: शहरातील वाढती गुन्हेगारी आणि सातत्याने घडणाऱ्या खुनाच्या घटनांमुळे सर्वच क्षेत्रातून नाराजी व संताप व्यक्त होत असताना गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवायला सुरुवात केली आहे. सराईत व राजाश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारांभोवती पोलिसांचा दंडुका फिरू लागताच गुन्हेगारी वर्तुळाचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे..नाशिक शहर व उपनगरांमध्ये खंडणी, अत्याचार, हाणामारी, जमिनी बळकावणे, गावठी कट्टे, कोयता बाळगणे व किरकोळ कारणांवरून खुनाच्या घटना, तसेच विविध भागांमध्ये वाहनांची तोडफोड करून दहशत माजविण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागल्याने या शहरात कायद्याचे राज्य उरले आहे की नाही, असा संतप्त सवाल उठवत जनसामान्यांकडून तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त होत होती..नांदूर नाका परिसरातील राहुल धोत्रे या युवकाच्या खून प्रकरणात भाजपचा माजी नगरसेवक उद्धव निमसे याचे नाव समोर आल्यानंतर जनक्षोभ उसळायला सुरुवात झाली. त्यानंतर पुन्हा भाजपचे दोघे-तिघे पदाधिकारी वेगवेगळ्या गुन्ह्यांत सहभागी असल्याच्या घटना समोर आल्या. गुन्हेगारीचा आलेख हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना प्रत्यक्ष भेटून गुन्हेगारांविरुद्ध ठोस कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. .पोलिस आयुक्तांच्या आदेशाने धडक कारवाई सुरू असतानाच औरा बारमधील गोळीबाराची घटना घडली, यातून गुन्हेगार पोलिसांना जुमानत नसल्याचा संदेश गेला अन पोलिसांनी कारवाईची दिशाच बदलली..सर्वप्रथम रिपाइं (आठवले) चा उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश लोंढे, मुलगा दीपक लोंढेसह चौघांना ताब्यात घेतल्यावर ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ असल्याची प्रचीती नाशिककरांना येऊ लागली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आयुक्त कर्णिक यांच्या ‘खल निग्रहणाय...’ या मोहिमेचे कौतुक करीत कारवाईसाठी पूर्ण मोकळीक दिली..त्यांच्यापाठोपाठ कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी गुन्हेगार कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्याला माफी नाही, असे म्हणत नाशिक शहर गुंडमुक्त करण्याचा विडा उचलला. त्यानंतर पोलिसांना पूर्ण मोकळीक दिल्यानंतर शहरात काय घडू शकते, हे पोलिस आयुक्तांनी गुन्हेगारांची धरपकड व ‘पाहुणचारा’च्या माध्यमातून दाखवून दिले. पोलिसांच्या कृतीचे सामान्यजनांकडून स्वागत केले जात असून, हाच पवित्रा पोलिसांनी कायम ठेवावा, अशी अपेक्षादेखील व्यक्त केली जात आहे..शिंदेंच्या योजनांना ब्रेक पे ब्रेक! आनंदाचा शिधानंतर माझी शाळा, सुंदर शाळा योजना बंद होण्याच्या मार्गावर.रविवार दिवसभरातील पोलिस कारवाईविसेमळा गोळीबार प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अजय बागूलसह तिघांना कर्नाटकातून उचललेप्रकाश लोंढेच्या धम्मतिर्थची झाडाझडaती, भुयारात दोन आलिशान बेडरूम, शस्रसाठा अन महागडे मद्यधम्मतिर्थचा डिव्हीआर जप्त, कोण कोण येत होते हे तपासणार, लोंढे टोळीच्या पोलिस कोठडीत वाढनाशिक रोडला दहशतीच्या रिलप्रकरणी पवन पवारसह चौघांवर गुन्हा दाखल, अडचणी वाढल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.