Nashik Fake Godman: भोंदूबाबा खरात पुन्हा पोलिसांच्या ताब्यात

नाशिक : भोंदूबाबा अशोक खरात याला यापूर्वी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असतानाच आज त्याला चौथ्या गुन्ह्यात पुन्हा ताब्यात घेण्यात आले. विशेष तपास पथकाने प्रथमच संशयिताला दूरचित्र संवाद पद्धतीद्वारे न्यायालयात हजर केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..संशयिताची कार्यपद्धती वेगवेगळी असून विवाहित व अविवाहित महिलांना विविध युक्त्या वापरून फसविणे, लुबाडणे आणि शोषण केल्याचा मुद्दा मांडला. पीडित महिलांना दिलेल्या पेढा व मिश्रित पाण्याची तपासणी, तसेच संशयिताच्या साथीदारांचा शोध आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी पोलिस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. तर त्याच कारणांवर पुन्हा ताबा मागितला जात असल्याने कोठडीची गरज नसल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. मात्र, न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..मुलगा होण्याच्या बहाण्याने शोषणसध्याच्या चौथ्या गुन्ह्यात पीडितेला मुलगा होण्यासाठी पूजाविधीच्या बहाण्याने शोषण केल्याचा आरोप आहे. कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याचे आमिष दाखवत संशयिताने पीडितेला कॅनडा कॉर्नर येथील ओकस प्रॉपर्टीजच्या कार्यालयात बोलावले. तेथे तिला रंगीत खडे देण्यात आले, तसेच तांब्याच्या भांड्यातील पाणी पिण्यास देऊन पेढा खाऊ घालण्यात आला. यानंतर पीडितेला गुंगी आली. 'मी देवाचा अवतार आहे, तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील; कोणाला सांगितल्यास देव कोपेल,' अशी भीती दाखवत संशयिताने एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत तिच्यावर अत्याचार केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.