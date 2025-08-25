नाशिक

Nashik Police: ‘डायल ११२’ वर कॉल करा आणि ४ मिनिटांत पोलिसांना बोलवा! नाशिक पोलिसांचा ‘रिस्पॉन्स टाइम’ देशात सर्वोत्कृष्ट

Nashik Implements Rapid Response with Dial 112 : नाशिकमध्ये 'डायल ११२' आणि 'सीपी व्हॉट्सॲप' सारख्या जलद प्रतिसाद प्रणालींच्या माध्यमातून पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करत आहेत.
Nashik Police Dial 112
Nashik Police Dial 112Sakal
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी राज्यभर ‘डायल ११२’ ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक शहर आयुक्तालय हद्दीत डायल ११२ ला कॉल केल्यानंतर अवघ्या पाचव्या मिनिटाच्या आत पोलिस घटनास्थळी दाखल होत आहेत. २०२४ च्या सुरवातीला ७.४६ मिनिटांपर्यंत असलेला ‘रिस्पॉन्स टाइम’ आता सरासरी ४.५९ मिनिटांपर्यंत आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
emergency

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com