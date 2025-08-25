Nashik Police: ‘डायल ११२’ वर कॉल करा आणि ४ मिनिटांत पोलिसांना बोलवा! नाशिक पोलिसांचा ‘रिस्पॉन्स टाइम’ देशात सर्वोत्कृष्ट

नाशिक: आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी राज्यभर ‘डायल ११२’ ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक शहर आयुक्तालय हद्दीत डायल ११२ ला कॉल केल्यानंतर अवघ्या पाचव्या मिनिटाच्या आत पोलिस घटनास्थळी दाखल होत आहेत. २०२४ च्या सुरवातीला ७.४६ मिनिटांपर्यंत असलेला ‘रिस्पॉन्स टाइम’ आता सरासरी ४.५९ मिनिटांपर्यंत आला आहे. .तर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या संकल्पनेतून ‘सीपी व्हॉट्सॲप ९९२३३२३३११’ यावरही येणाऱ्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन पोलिसांकडून कारवाई होत आहे. पोलिस आयुक्तांकडून या दोन्ही बाबींचा सातत्याने आढाव घेतला जात असून, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात याच प्रणालीचा पोलिसांना शहरावर बारकाईने नजर ठेवण्यात मदतच होणार आहे..शहरात कोणत्याही परिसरात हाणामारी, घरगुती वाद वा अवैध प्रकार घडत असल्यास त्याची माहिती तत्काळ पोलिसांना मिळावी आणि दुर्घटना घडण्यापूर्वीच ती रोखता यावी, यासाठी राज्यभर डायल ११२ ही प्रणाली २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही प्रणाली दिवसेंदिवस विकसित होत गेल्याने शहर हद्दीत सुरवातीला असलेला सात ते आठ मिनिटांचा कालावधी पाच मिनिटांवर आला आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी यांच्या आदेशान्वये ‘सुरक्षित नाशिक’ अंतर्गत सर्व पोलिस ठाणे व पथकांनी विविध स्वरूपाच्या कारवायांचा वेग वाढवला आहे. .नागरिकांना त्वरित मदत करण्यासाठी ‘डायल ११२’ अंतर्गत जलद कार्यपद्धती वापरली जात आहे. २०२४ च्या सुरवातीला ७.४६ मिनिटांपर्यंत असलेला ‘रिस्पॉन्स टाइम’ आता सरासरी ४.५९ मिनिटांपर्यंत आला आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नवीन चारचाकी व दुचाकी वाहने या कार्यवाहीसाठी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नाशिक पोलिसांना आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांपर्यंत त्वरित पोचणे शक्य होत आहे. नाशिक पोलिस दल सर्वाधिक जलद प्रतिसाद देत असल्याचे यातून स्पष्ट होते आहे..सात हजार ७५२ संदेशपोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी ‘सीपी व्हॉटसॲप ९९२३३२३३११’ ही हेल्पलाइन सुरू केली आहे. या क्रमांकावर नाशिककरांनी आत्तापर्यंत ७ हजार ७५२ संदेश पाठविले आहेत. या संदेशांची तत्काळ दखल घेतली जाते. अशाच तक्रारीतून पोलिसांनी टवाळखोर, छेडछाड करणाऱ्यांना वठणीवर आणले आहे. तसेच, आलेल्या संदेशानुसार अवैध धंदेचालकावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यावर वाहतूक नियोजनासंदर्भातील सूचनाही काही जागरूक नागरिकांनी केल्या आहेत..२४ दिवसांत ४८८५ कॉलऑगस्ट महिन्याच्या २४ दिवसांमध्ये डायल ११२ वर नाशिककरांनी तब्बल ४ हजार ८८५ कॉल केले आहेत. आयुक्तालय हद्दीतून सर्वाधिक कॉल हे महिला व बालकांच्या छेडछाडीचे असतात. याशिवाय, वादविवाद, मारहाण, चोरी, तोडफोड, शांततेचा भंग, ध्वनिप्रदूषण, अवैध धंदे, जबरी चोरी, अपहरण, अपघात, सोनसाखळी चोरी, घरगुती हिंसा व अवैध धंद्यांची माहिती देणारे अशा स्वरूपाचे कॉल्स डायल ११२ वर येतात. या प्रामुख्याने महिला व बालकांशी संबंधित छेडछाड, भांडण, घरगुती हिंसा यासंदर्भात कॉल्स सर्वाधिक आहेच..Pune News : डेक्कन सह्याद्री रुग्णालयाला नोटीस; दांपत्य मृत्यू प्रकरणी आरोग्य विभागाची कारवाई.नाशिककरांनी ‘डायल११२’ आणि ‘सीपी व्हॉटसॲप’ यावर आपापल्या परिसरातील अवैध घटनांची माहिती द्यावी. पोलिस तत्काळ घटनास्थळी पोचून कारवाई करतील. याचा वापर नागरिकांनी वाढवावा. अमली पदार्थविरोधात नागरिकांनी महत्त्वाची भूमिका बजवावी. जेणेकरून शहरातून अमली पदार्थांचे उच्चाटन करणे शक्य होईल.- संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.