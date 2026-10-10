ड्रग्स तस्करीत लिप्त पोलिसांवर बडतर्फीचे संकट

ड्रग्ज तस्करीत लिप्त पोलिसांवर बडतर्फीचे संकट
पोलिस महासंचालकांनी जारी केली ‘गाइडलाइन्स’; कर्तव्यात कसुरीही भोवणार
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १० : महाराष्ट्र राज्याला पूर्णपणे अमली पदार्थ मुक्त करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण करण्यासाठी पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून कडक निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. अमली पदार्थ विरोधी कारवाईत दुर्लक्ष किंवा निष्काळजी करणाऱ्या पोलिस अधिकारी किंवा अंमलदारांवर खात्यातून बडतर्फ करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी शनिवारी (ता. १०) हे परिपत्रक संपूर्ण राज्यातील घटकप्रमुख आणि लोहमार्ग पोलिसांना उद्देशून जारी केले आहे.
राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी जारी केलेल्या परिपत्रकांत नमूद मुद्दे आणि निर्देशांमध्ये निष्काळजीपणात दोष असल्यास तत्काळ बदली, गुन्ह्यात सहभाग किंवा मदत केल्याचे आढळल्यास पोलिस खात्यातून बडतर्फी आणि कठोर कारवाईचा अंतरभाव करण्यात आला आहे.
तत्काळ बदली
बाह्य यंत्रणेने अमली पदार्थ संबंधित (Clandestine Lab) नष्ट केल्यास ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अशी कारवाई होईल. त्याबाबत संबंधित घटक प्रमुख (पोलिस अधीक्षक) २४ तासांच्या आत चौकशी करतील व संबंधित पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांचे दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांची तत्काळ बदली करण्यात येईल.
थेट बडतर्फीची कारवाई
अमली पदार्थ संदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये पोलिस अधिकारी किंवा अंमलदार यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याबाबत चौकशीत निष्पन्न झाल्यास, त्यांच्याविरुद्ध भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-३११ अन्वये खात्यातून काढून टाकणे किंवा बडतर्फ करणे अथवा विभागीय चौकशी करून सेवेतून बडतर्फ करण्याबाबतची संयुक्तिक कारवाई केली जाईल.
चौकट
कारवाईची उद्दिष्टे
अमली पदार्थांची विक्री, पुरवठा आणि वितरण यामध्ये गुंतलेल्या सर्वांवर प्रभावी कायदेशीर कारवाई करणे, अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे आणि अमली पदार्थांच्या सेवनादुष्परिणामांबाबत जनजागृती करणे यावर भर देण्यात आला आहे. पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी हे परिपत्रक जारी केले असून, राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त (लोहमार्ग सह) आणि पोलिस अधीक्षक (लोहमार्ग सह) यांना या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
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