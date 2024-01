Nashik Police: नाशिक परिक्षेत्रातील तळीरामांना पोलिसांचा दणका! ‘थर्टी-फस्ट’ भोवला; जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक कारवाई

नाशिक : मावळत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाचे स्वागत करणाऱ्या तळीरामांना मद्यपान करणे चांगलेच भोवले आहे. नाशिक परिक्षेत्रात ३०, ३२ डिसेंबर रोजी चोख नाकाबंदी करीत पोलिसांनी तळीरामांवर ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हची कारवाई करीत तब्बल साडेपाच लाखांचा दंड वसुल केला आहे.

परिक्षेत्रात सर्वाधिक कारवाई जळगाव जिल्ह्यात तळीरामांवर करण्यात आली आहे. (Police raid drunkards in Nashik area Most action in Jalgaon district on new years eve Nashik)