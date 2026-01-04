Nashik Raising Day : नाशिकच्या विद्यार्थ्यांमध्ये पोलिसांच्या शस्त्रांविषयी कुतूहल; ‘रेझिंग डे’ निमित्त उपक्रम

नाशिक: पोलिसांची कार्यप्रणाली, ते वापरत असलेले शस्त्रे, कामाचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी उंटवाडी रोडवरील सिटी सेंटर मॉल येथे ‘रेझिंग डे’च्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिस आयुक्तालयातर्फे दोन दिवसीय प्रदर्शन भरविण्यात आलेले असून, पोलिसांची हत्यारे पाहताना विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर कुतूहल पहावयास मिळाले. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीची माहिती विद्यार्थी जाणून घेत होते. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या संकल्पनेतून सिटी सेंटर मॉल येथे रेझिंग डे निमित्ताने पोलिसांच्या विविध विभागांसह हत्यारांचे दोन दिवसीय प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनामध्ये पोलिसांच्या शस्त्रागारातील पिस्तुलपासून ते एके ४७ पर्यंतची हत्यारे पाहता येत आहेत. पोलिसांची विविध पथकेही या प्रदर्शनात सामील आहेत. .Marathi Sahitya Sammelan: अंधांसाठी प्रथमच ब्रेल लिपीतून ‘साहित्य’; नवे दालन खुले, आत्मविश्वास अन् सर्जनशीलतेला मिळणार नवी दिशा!.सायबर गुन्हेगारीपासून सजगता बाळगणे व जागरुकतेबाबतही सायबर पोलिसांकडून माहिती दिली जात होती. यानिमित्ताने शहर पोलिस दलाच्या बँड पथकाने सीबीएस येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा आणि मुंबई नाका येथील महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यासमोर बॅण्डने सलामी दिली..नागरिकांना एरवी पोलिसांच्या कामकाजाची पुरेशी माहिती नसते. रेझिंग डेच्या माध्यमातून पोलिसांच्या विविध विभागाची माहिती होते. शालेय विद्यार्थी, नागरिकांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा आणि पोलिस कार्यप्रणाली समजून घ्यावी. यामुळे पोलिस-नागरिक सुसंवाद वाढीस मदत होईल.- संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक्त, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.