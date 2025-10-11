Crime News : 'गुन्हेगारीचा बालेकिल्ला'ला पोलिसांचे जशास तसे उत्तर; नाशिकमध्ये 'कायद्याचा बालेकिल्ला' मोहीम

नाशिक: टवाळखोरांविरोधात सुरू असलेल्या धडक मोहिमेचे पडसाद समाज माध्यमावरदेखील उमटत आहेत. विविध माध्यमांचा वापर करत दहशत माजविणारे भाऊ, दादा परागंदा झाले आहेत..दुसरीकडे कारवाईत अटक केलेल्यांचे सूर बदलले असून, ‘कायद्याचा बालेकिल्ला, नाशिक जिल्हा’च्या घोषणाबाजीचे व्हिडिओ सध्या समाज माध्यमावर व्हायरल होत आहेत. ‘गुन्हेगारीचा बालेकिल्ला, नाशिक जिल्हा’ हे रील व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी ‘कायद्याचा बालेकिल्ला, नाशिक जिल्हा’ ही ‘जशास तसे’ मोहीम राबवून गुंडांना सूचक इशारा दिला आहे..दहशत माजविण्यासाठी कुख्यात गुंडांकडून फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसह इतर समाज माध्यमांचा वापर केला जात होता. रील्स बनवत सामान्यांवर छाप पाडणे, दहशत माजविणे, धमाकवणे, प्रभाव टाकणे आदी कृत्य सर्रास सुरू होते. अगदी अल्पवयीनांपासून तर पोचलेल्या गुंडांकडून या स्वरूपाचे रील व्हायरल करताना दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु होता. पोलिस दलाकडून गुन्हेगार पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींची धरपकड सुरू असताना समाज माध्यमावर धडक कारवाई केली जाते आहे. .पोलिसांच्या धास्तीने भाऊ, दादा परागंदा झाले आहेत. काहींनी वादग्रस्त रील्स डिलीट करताना स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर येते आहे. दरम्यान मुसक्या आवळताच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींचे स्वरदेखील बदलले आहेत. ‘कायद्याचा बालेकिल्ला, नाशिक जिल्हा’ अशी घोषणा देत पोलिस कर्मचारी संशयितांना न्यायालयात घेऊन जात असल्याचे व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल होत आहेत..‘नाशिकच्या घराघरांत भाई आहेत. त्यामुळे नाशिककरांना नडायचं नाही. गुन्हेगारीचा बालेकिल्ला, नाशिक जिल्हा’ असे वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या मुलांचे रिल समाज माध्यमावर व्हायरल झाले होते. दोन वर्षांपूर्वीच्या या रीलवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. रीलमध्ये दिसणारे २ संशयित युवकांना पथकाने कारवाई करून २०२४ पासून कारागृहात पाठवले होते. .Omraje Nimbalkar: ठाकरेंच्या नेतृत्वात हंबरडा मोर्चा, ओमराजेंचा सरकारवर संताप | Uddhav Thackeray | Sakal News.चित्रीकरण करणाऱ्या संशयिताला आता पोलिसांच्या ताब्यात घेत कबूलनामा नोंदवत समाज माध्यमावर व्हायरल करत जशाच तसे उत्तर दिले आहे. पोलिस दलातर्फे समाज माध्यमावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असताना, आक्षेपार्ह रील, संदेशविरोधात तातडीने कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.