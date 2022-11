ओझर : नाशिक पोलीस अधिक्षक पदी शहाजी उमाप यांनी पदभार घेतल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील अवैध धंदे चालकांना रडारवर घेतले असल्याने अवैद्यधंदयांना चाप बसणार आहे ग्रामीण भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून अवैध धंदे सर्रास सुरू होते.

स्थानिक नागरिकांनी तक्रारी करून तालुकास्तरावरील अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासन जुमानत नव्हते. त्यामुळे आता नव्याने पोलीस अधिक्षक पदाचा पदभार स्वीकारलेले शहाजी उमाप यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील चित्र बदलत आहे. ग्रामीण भागातील जवळपास सर्वच अवैध धंदे हळू हळू बंद होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

अवैध दारू विक्री, जुगार आणि मटके बंद होत असल्याने अचानक बदलेले चित्र पाहून नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर अधिक्षकांनी घेतलेल्या पवित्र्याचे कौतुक होत आहे. (Police Take Strict Action Again Illegal Business police share helpline number to public for complaint Nashik News)

नाशिक जिल्ह्यात रात्री दहा नंतर अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच दुकाने बंद केली जात आहे. ग्रामीण भागात शिस्त लावण्याचे काम पोलीस अधिक्षकांनी हाती घेतले आहे. त्यातच अवैध प्रकारचे धंदे दिसून आल्यास नागरिकांनी तक्रार करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

अवैध धंद्याबाबत माहिती देण्यासाठी 6262256363 हा नंबर उपलब्ध करून दिला आहे. ह्या नंबर कोणीही अवैध धंद्याच्या संदर्भात तक्रार करू शकणार आहे, अवैध धंदयाची माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाणार आहे.

जिल्हयातील ठरवून दिलेले पन्नास पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुठेही अवैध धंदे सुरू असल्यास तक्रार केल्यास तात्काळ कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलीस अधिक्षक शहाजी उमाप यांनी म्हटले आहे.हेल्पलाइन नंबर जाहीर करत असतांना तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले जाणार असल्याने, तक्रारी प्राप्त होण्यास आणि कारवाई करण्यास अधिक सोपे होणार आहे.

