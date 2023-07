Nandurbar News : हतनूर धरणाचे दोन दरवाजे प्रत्येकी अर्धा मीटरने उघडण्यात येऊन दोन हजार २६० क्यूसेक व सुलवाडे धरणाचे दोन दरवाजे अर्धा मीटर उंचीने उघडून तीन हजार ८४७ क्यूसेक विसर्ग तापी नदीपात्रता सोडण्यात आला आहे.

त्यामुळे तापी नदीकाठावरच्या गावांतील नागरिकांनी तापी नदीपात्रामध्ये आपली गुरेढोरे सोडू नयेत अथवा नदीपात्रामध्ये जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे. (Possibility of rise in water level of Hatnoor Sulwade Dam Citizens along Tapi river called for vigilance nandurbar)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

९ जुलै २०२३ ला दुपारी बाराच्या सुमारास सुलवाडे बॅरेज मध्यम प्रकल्पाची दोन द्वारे अर्धा मीटर उंचीने उघडून तीन हजार ८४७ क्यूसेक इतका विसर्ग तापी नदीपात्रात सोडण्यात आलेला आहे.

तापी नदीवरील पुराच्या पाण्याची शक्यता लक्षात घेता नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा, प्रकाशा बॅरेजच्या मध्यम प्रकल्पांतून पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी पुढील २४ तासांत विसर्ग सोडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

तापी नदीकाठावरच्या गावांतील नागरिकांनी तापी नदीपात्रामध्ये आपली गुरेढोरे सोडू नयेत अथवा नदीपात्रामध्ये जाऊ नये. नदीमधील पाण्याचे पंप सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावेत, असेही निवासी उपजिल्हाधिकारी खांदे यांनी कळविले आहे.