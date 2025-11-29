Nashik Election : महायुती नको रे बाबा! तिकीट कापले जाण्याच्या भीतीने इच्छुकांचे 'देव पाण्यात

नाशिक: शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्रभाग बारामध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात चुरस वाढली आहे. जुने विरुद्ध नवे याबरोबरच महायुतीतील सत्ताधारी पक्षांमध्येच जुंपल्याचे दिसून येते. इच्छुकांची वाढती संख्या लक्षात घेता महायुती झाल्यास अनेकांना घरी बसावे लागणार आहे. त्यामुळे महायुती होऊ नये, यासाठी अनेकांचे देव पाण्यात आहे. .इतर मागासवर्ग, सर्वसाधारण महिला, अनुसूचित जाती प्रवर्ग या तीन जागा बरोबरच सर्वसाधारण संवर्गासाठी एकच जागा असल्याने या जागेवर अधिक चुरस आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात निवडणूक लढविण्यासाठी हक्काचा प्रभाग सोडून प्रभाग १२ मध्ये अनेकांनी उड्या घेतल्या आहे. त्यामुळे परका व स्थानिक असा नवीन वाद येथे तयार झाल्याचे दिसते. .२०१७ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला या प्रभागातून दोन जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यावेळी निवडून आलेले नगरसेवक आता शिवसेनेत व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहे. त्यामुळे उमेदवारी मिळवण्यासाठी महायुतीमध्येच मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. महायुतीकडून उमेदवारी न मिळाल्यास महाविकास आघाडी कडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी अनेकांचे प्रयत्न आहे. मात्र, महाविकास आघाडीत देखील इच्छुकांचा आकडा वाढता आहे..प्रभागातील महत्त्वाचे विकासाचे मुद्देमुख्य रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण.जलकुंभांची निर्मिती.सीसीटीव्ही युक्त प्रभाग.योग्य दाबाने पाणीपुरवठा.जॉगिंग ट्रॅकचा विकास..प्रभागातील प्रमुख समस्याकमर्शिअल भागात पार्किंगसाठी पुरेशी व्यवस्था नाही.पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे.सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता.बाजारपेठेतील वाहतूक कोंडी.वाढते अतिक्रमण..यंदाचे इच्छुकशिवाजी गांगुर्डे, समीर कांबळे, सुरेश पाटील, प्रशांत जाधव, चित्रेश वस्पटे, धनंजय बेळे, विनोद येवले, अविनाश पाटील, कुणाल भोसले, सोपान कडलग, नंदकुमार देसाई, सीमा ठाकरे, डॉ. हेमलता पाटील, सुजाता डेरे, सुनीता मोटकरी, योगिता आहेर, प्रेरणा बेळे, वर्षा येवले, केतकी वस्पटे, सोनल दगडे, रोहिणी नायडू, संगीता जाधव, माधवी पाटील, अनिता देसाई, स्मिता पाटोदकर, दीपा कमोद, गणेश कांबळे, किशोर घाटे, प्रतीक आहेर, अक्षय गांगुर्डे, धनंजय निकाळे, किशोर तेजाळे, विनोद नूनसे, मिलिंद सावंत, रोहिणी रकटे..Eknath Shinde : माझा अजेंडा खुर्चीचा नाही, विकासाचा! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे येवल्यात ठोस आश्वासन.काँग्रेसच्या अस्तित्वाची लढतराजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असलेल्या प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये यंदाची निवडणूक काँग्रेस व भाजप पक्षासाठी महत्त्वाची असेल. काँग्रेसचा कायम बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघात भाजपने यश मिळविल्यास काँग्रेस या प्रभागातून संपल्यात जमा आहे, असे मानले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.