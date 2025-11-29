नाशिक

Nashik Election : महायुती नको रे बाबा! तिकीट कापले जाण्याच्या भीतीने इच्छुकांचे 'देव पाण्यात

Rising Tension and Candidate Pressure in Nashik Prabhag 12 : नाशिक शहर. मध्यवर्ती भागातील प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये यंदा नगरपरिषद निवडणुकीसाठी मोठी राजकीय चुरस निर्माण झाली असून, इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी जोरदार लॉबिंग सुरू केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्रभाग बारामध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात चुरस वाढली आहे. जुने विरुद्ध नवे याबरोबरच महायुतीतील सत्ताधारी पक्षांमध्येच जुंपल्याचे दिसून येते. इच्छुकांची वाढती संख्या लक्षात घेता महायुती झाल्यास अनेकांना घरी बसावे लागणार आहे. त्यामुळे महायुती होऊ नये, यासाठी अनेकांचे देव पाण्यात आहे.

