(बातमी आवश्यक)
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जळगाव : एसएसबीटी आयोजित हाफ मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी नावनोंदणीची प्रक्रिया सुरू करताना संस्थेचे संचालक रावसाहेब शेखावत. सोबत महाविद्यालयीन अधिकारी.
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‘प्रतिभा हाफ मॅरेथॉन’साठी
नावनोंदणी प्रक्रियेस प्रारंभ
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२० डिसेंबरला जळगावात आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ३ : एसएसबीटी संस्थेतर्फे येत्या २० डिसेंबरला आयोजित ‘प्रतिभा हाफ मॅरेथॉन’ स्पर्धेसाठी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक रावसाहेब शेखावत यांच्या उपस्थितीत नोंदणी प्रक्रियेस सुरवात करण्यात आली.
माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या १९ डिसेंबरला असलेल्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. स्पर्धेसाठी नावनोंदणी सुरु करण्यात आली. या वेळी स्पर्धेचे समन्वयक डॉ. एम.व्ही. रावलानी व डॉ. प्रदीप एम सोलंकी, तसेच रेस डायरेक्टर प्रा. प्रवीण पाटील व डॉ. दिनेश पुरी आदी उपस्थित होते. प्रथम ५ किलोमीटर गटात नाव नोंदवून श्री. शेखावत यांनी यावर्षीची ही स्पर्धा दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रती आदर व्यक्त करणारी असून स्पर्धेची संकल्पना ‘जलगाव रन्स फॉर फार्मर्स’ अशी असल्याचे सांगितले. स्पर्धेतून प्राप्त होणारा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीस म्हणून देण्यात येईल.
ही स्पर्धा जळगाव शहरातील खानदेश सेंट्रल मॉलच्या मैदानावर आयोजित करण्यात येणार असून स्पर्धेचा मार्ग जळगाव शहरातून असणार आहे. स्पर्धा २१ किलोमीटर, १० किलोमीटर, ५ किलोमीटर व ३ किलोमीटर अशा चार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.
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