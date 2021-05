मालेगावात रमजान ईदनिमित्त घरीच नमाजपठण; शुक्रवार-जुम्मा व ईद समीकरणाने आनंद!

By

मालेगाव (जि.नाशिक) : राज्यात औरंगाबादसह विविध ठिकाणी चंद्रदर्शन झाल्याने तसेच ३० रोजे पूर्ण झाल्याने शुक्रवारी (ता.१४) रमजान ईद (Ramadan 2021) साजरी होणार आहे. शुक्रवार-जुम्मा व ईद असे समीकरण जुळून आल्याने रमजान ईदचा आनंद द्विगुणित झाला. कोरोना संसर्ग व कठोर लॉकडाउन असतानाही शहरात बुधवार व गुरुवारी रात्री चाँदरातच्या खरेदीसाठी तोबा गर्दी (crowd) उसळली होती. वाढत्या गर्दीमुळे (crowd) प्रशासनही हतबल झाले होते. शासनाने सामूहिक नमाजपठणास बंदी केली असून, मालेगाववासीयांनी घरातच नमाजपठण करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. (Pray at home today on occasion of Ramadan)

सामाजिक अंतर पाळून नमाजपठण

रमजान ईदनिमित्त महापालिकेने गुरुवारी (ता. १३) शहरात स्वच्छता मोहीम राबविली. प्रार्थनास्थळे व परिसरात स्वच्छता करण्यात आली. स्वच्छता, पाणीपुरवठा यासंदर्भात खबरदारी घेण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या. कामगारांनी अंतिम टप्प्यातील खरेदीसाठी गर्दी केली होती. यात प्रामुख्याने शिरखुर्म्याचे साहित्य, सुकामेवा, रुमाल, ओढणी, लुंगी, तयार कपडे, टोपी, अत्तर यांसह विविध वस्तूंची विक्रमी विक्री झाली. सणामुळे उद्यापासून यंत्रमागाचा खडखडाट किमान तीन दिवस बंद राहणार आहे. मुख्य नमाजपठणाला बंदी असल्याने पोलिसांनी ईदगाह मैदनाच्या चहूबाजूला बॅरिकेडिंग करून तपासणी सुरू केली आहे. सामूहिक नमाजपठण होणाऱ्या दहापेक्षा अधिक मैदानांवर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, नमाजपठणास पोलिसांतर्फे मज्जाव करण्यात येणार आहे. बंदी असली तरी शहरातील मोजक्या प्रार्थनास्थळांमध्ये मात्र सामाजिक अंतर पाळून नमाजपठण होण्याची शक्यता आहे. प्रार्थनास्थळातील नमाजपठणास अटकाव करणे शक्य नसले तरी मैदानांवरील सामूहिक नमाजपठण होऊ नये, यासाठी प्रशासन डोळ्यात तेल घालून काळजी घेत आहे. बुधवारी रात्री पोलिसांनी शहरातून सशस्त्र संचलन केले. आज सर्व प्रमुख चौकात बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.