Agnihotra Program Nashik : सामूहिक अग्निहोत्र कार्यक्रमाची तयारी अंतिम टप्प्यात : डॉ. पुरुषोत्तम राजीमवाले

Agnihotra Program Nashik : मंगळवारी (ता. २) अक्कलकोट येथील विश्व फाउंडेशन शिवपुरी, अष्टविनायक मित्रमंडळ आणि माऊली संस्थेतर्फे सायंकाळी सदिच्छानगर येथील क्रिकेट मैदानात होणाऱ्या सामूहिक अग्निहोत्र कार्यक्रमाची तयारी अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती आयोजक देवानंद बिरारी यांनी दिली आहे.

अग्निहोत्र हे सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळी पाच मिनिटे केले जाते. उद्याचा सूर्यास्त ६ वाजून ३ मिनिटांनी आहे. (Preparation for collective Agnihotra program are in final stages nashik news)