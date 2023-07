Nashik News : शासकीय व खासगी अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरविण्यासाठी सेंट्रल किचन पद्धतीचा अवलंब होत असताना मालेगाव शहरातील पोषण आहाराचा विषय वर्षभरापासून प्रलंबित आहे.

येथील २७ शाळांनी सेंट्रल किचनला विरोध करीत न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे वर्षभरापासून विद्यार्थ्यांना जुन्या पद्धतीनेच आहार पुरविला जात आहे. (problem of Malegaon nutrition diet not solved for year Contractor of central kitchen with private schools in court Nashik)

मालेगाव महापालिका हद्दीतील १६३ शाळांमधील सुमारे ८० हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविला जातो. त्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने पोषण आहार पुरविण्यासाठी बचत गट व इतर संस्थांकडून निविदा मागविल्या होत्या.

मात्र, या प्रक्रियेत नसलेल्या अटी नव्याने दाखवून ठराविक ठेकेदारांनाच ठेका देण्याचा डाव रचल्याचा आरोप बचत गटांनी केला. शिक्षण विभागाने यापूर्वी सेंट्रल किचन असणाऱ्या संस्थेला सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्याचा ठेका दिला आहे.

या संस्थेबरोबर इतर सात-आठ महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांनाही पोषण आहार पुरविण्याचे काम दिले होते. या ठेक्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे नवीन प्रक्रिया राबविल्याने शहरातील ४३ बचतगटांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला.

तांत्रिक लिफाफा उघडल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी या पोषण आहारासाठी बचतगटांकडे अन्न शिजविण्यासाठी मशिन असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. निविदेत या अटीचा उल्लेख नसताना आता ही नवीन अट टाकण्यात आल्याचे बचत गटांचे म्हणणे आहे.

या बचत गटांनी यापूर्वी महापालिकेच्या शाळांना पोषण आहार पुरवठा केला. पण, नवीन अटींचा समावेश करून ठेकेदारांना प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करीत शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली.

त्या विरोधात ठेकेदारही न्यायालयात गेल्याचे समजते. नवीन ठेकेदार नियुक्त होईपर्यंत जुन्या पद्धतीनेच पोषण आहार पुरविताना शिक्षण विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

खासगी संस्थांत स्वत:चे सेंट्रल किचन

खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांनी स्वत:चे किचन उभारले. त्यामुळे या शाळांना स्वत:चा पोषण आहार त्याच किचनमध्ये शिजवायचा आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन सेंट्रल किचन पद्धतीनेच तीन वर्षांसाठी आहाराचा ठेका देते. या दोघांच्या वादामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचे समजते.