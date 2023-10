Nashik Phalke Smarak: फाळके स्मारक खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू

By

Nashik Phalke Smarak : चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके यांच्या नावाने पांडव लेण्या पायथ्याशी सुरू करण्यात आलेल्या स्मारकाचे खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

विविध कर विभागाने स्मारकातील विश्रामगृह, उपाहारगृह व वॉटर पार्कचे वर्षभरापूर्वी केलेले लिलाव रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. (process of privatization of Phalke Smarak has started nashik)

२३ वर्षांपूर्वी महापालिकेकडून दादासाहेब फाळके स्मारकाची निर्मिती करण्यात आली होती. सुरवातीच्या काळात स्मारकातून चांगले उत्पन्न प्राप्त होत होते. मात्र, स्मारकाच्या एकेक विभागाचे खाजगीकरण करण्यात आल्यानंतर प्रकल्प तोटा जाण्यास सुरवात झाली.

२३ वर्षात स्मारकाच्या देखभाल व दुरुस्तीवर जवळपास १३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र त्या तुलनेत उत्पन्न अगदी कमी आले आहे. मार्गाची दुरवस्था झाल्याने खासगीकरणातून या प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

दिवंगत सिनेदिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या एनडी स्टुडिओमार्फत फाळके स्मारकाचा पुनर्विकास करण्यासाठी पीपीपी तत्त्वावर निवेदन प्रक्रिया राबविण्यात आली.

मात्र ऐनवेळी सदरची प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन त्या ऐवजी हैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर स्मारकाच्या विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी खासगीकरणाला विरोध दर्शविला.

त्यानंतर महापालिकेच्या निधीमधून प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी त्यासाठी सल्लागार नियुक्ती प्रक्रिया राबविली, परंतु आता पुन्हा एकदा स्मारकाचा विकास खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे.

त्याअनुषंगाने विविध कर वसुली विभागाने स्थायी समिती समोर प्रस्ताव सादर केला असून, त्यात विश्रामगृह उपाहारगृह व वॉटर पार्कचे लिलाव रद्द करण्याची मान्यता मिळावी असे सूचित करण्यात आले आहे.

बांधकाम विभागाने २० ऑगस्ट २०२३ ला अभिप्राय दिला होता, त्या पत्राचा संदर्भ घेऊन पुढील २५ वर्षांसाठी वॉटर पार्क व विश्रामगृह पीपीपी तत्त्वावर देण्याचे कारण दर्शविण्यात आले आहे.