Workshop: व्यावसायिक ‘बंदीस्त शेळी-मेंढीपालन’ कार्यशाळा; येत्या रविवारी नाशिकमध्ये सकाळ कार्यालयात आयोजन

Workshop : मटणाचे दर कितीही वाढले असले तरी ग्राहकांची संख्या मात्र वाढतच असल्याचे दिसते. आर्थिक उत्पन्नाचा चांगला पर्याय देणारा हा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाचे अनोखे मार्केटिंग, मटणाचे मूल्यवर्धन इ. द्वारे व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन हा व्यवसाय अनेक वर्ष यशस्वीपणे करणाऱ्या अनुभवी उद्योजकाकडून हा व्यवसाय यशस्वी करण्याचे गमक जाणून घेण्याची संधी रविवारी आयोजित कार्यशाळेत मिळणार आहे.

सकाळ व ॲग्रोवन संलग्न शैक्षणिक संस्था एसआयआयएलसीतर्फे रविवारी (ता.७) एकदिवसीय कार्यशाळा सातपूर सकाळ कार्यालयात आयोजिली आहे. (Professional Goat Sheep Husbandry farming workshop Organized in sakal office in Nashik on coming Sunday nashik news)

कार्यशाळेचे विषयः

- शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय संधी

- यशस्वी होण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे

- शेळी-मेंढीचे शास्त्रोक्त संगोपन

- गोठा व खाद्य व्यवस्थापन

- व्यवसायाचे अर्थशास्त्र

- आजार व लसीकरण

जेवण, प्रमाणपत्रासह प्रति व्यक्ती १५०० रुपये शुल्क आहे. ऑनलाइनद्वारे आगाऊ नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३, कार्यशाळा : ता.७ मे २०२३ ठिकाणः सकाळ कार्यालय, सातपूर एमआयडीसी, त्र्यंबक रोड, नाशिक वेळः सकाळी १० ते सायंकाळी ५, अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३