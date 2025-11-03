नाशिक

Niphad News : द्राक्षबागेची बिकट अवस्था पाहून उगाव येथील प्रगतिशील शेतकऱ्याने संपविले जीवन

प्रगतिशील शेतकरी श्री. कैलाश यादवराव पानगव्हाणे यांनी आज सकाळी आपल्या द्राक्षबागेत विष प्राशन करून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
निफाड - तालुक्यातील उगाव येथील प्रगतिशील शेतकरी श्री. कैलाश यादवराव पानगव्हाणे (वय अंदाजे ४५ वर्षे) यांनी आज सकाळी आपल्या द्राक्षबागेत विष प्राशन करून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे उगाव व परिसरात शोककळा पसरली असून, एक प्रगतिशील शेतकरी गमावल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

