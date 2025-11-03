Niphad News : द्राक्षबागेची बिकट अवस्था पाहून उगाव येथील प्रगतिशील शेतकऱ्याने संपविले जीवन

निफाड - तालुक्यातील उगाव येथील प्रगतिशील शेतकरी श्री. कैलाश यादवराव पानगव्हाणे (वय अंदाजे ४५ वर्षे) यांनी आज सकाळी आपल्या द्राक्षबागेत विष प्राशन करून जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे उगाव व परिसरात शोककळा पसरली असून, एक प्रगतिशील शेतकरी गमावल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी साधारणपणे आठ वाजण्याच्या सुमारास श्री. पानगव्हाणे नेहमीप्रमाणे आपल्या द्राक्षबागेत फेरफटका मारण्यासाठी गेले होते. त्यांनी द्राक्षबागेतील झाडांची अतिशय बिकट अवस्था पाहिली. झाडांची मरगळ, पानगळ, कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे संपूर्ण बाग निस्तेज झाल्याचे दिसत होते. ही स्थिती पाहून ते मानसिकदृष्ट्या खचले..गेल्या काही दिवसांपासून बागेच्या उत्पादनात घट, वाढते खत व औषधांचे दर आणि हवामानातील अनिश्चितता या साऱ्या कारणांमुळे ते आधीच चिंतेत होते. आज बागेची अशी अवस्था पाहून त्यांनी मोठ्या तणावाच्या भरात घटनास्थळीच विषारी औषध प्राशन केले, असे सांगण्यात येत आहे.घटनेनंतर काही वेळाने बाब कुटुबाच्या लक्षात आली..त्यांनी तत्काळ नातेवाईकांना आणि ग्रामस्थांना माहिती दिली. ग्रामस्थांच्या मदतीने पानगव्हाणे यांना तातडीने निफाड सिव्हिल रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. कैलाश पानगव्हाणे हे परिसरातील एक आदर्श व प्रगतिशील शेतकरी म्हणून ओळखले जात..त्यांनी आधुनिक शेती पद्धती, ड्रिप सिंचन आणि उत्कृष्ट द्राक्ष उत्पादनासाठी विविध प्रयोग केले होते. त्यांचा शेतात अनेक शेतकरी मार्गदर्शनासाठी येत असत. मात्र, गेल्या काही हंगामांपासून हवामानातील अस्थिरता, कीडरोगांचा प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील घसरण या सर्व गोष्टींनी त्यांना आर्थिक व मानसिक ताणाचा सामना करावा लागत होता..या घटनेची माहिती मिळताच निफाड पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. कैलाश पानगव्हाणे यांच्या अकस्मात निधनाने उगाव गावातच नव्हे तर संपूर्ण निफाड तालुक्यात दुःखाचे सावट पसरले आहे.ग्रामस्थ, नातेवाईक व मित्रपरिवार मोठ्या संख्येने त्यांच्या राहत्या घरी शोक व्यक्त करण्यासाठी गर्दी करत आहेत.त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.