NMC News : ढोल बजाव मोहिमेत तिसऱ्यादिवशी 91 लाखांची कर वसुली

नाशिक : महापालिका कर वसुली विभागाने थकबाकीदारांकडून वसुली करण्यासाठी सुरू केलेल्या ढोल बजाव मोहिमेअंतर्गत बुधवारी (ता. १९) तिसऱ्या दिवशी ९१ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. तीन दिवसात एकूण पावणेतीन कोटी रुपयांची वसुली झाल्याने दिवाळी महापालिकेला दिलासा मिळाला. (Property Tax collection of 91 lakhs on third day of Dhol bajao campaign of NMC Nashik Latest Marathi News)

१२५८ थकबाकीदारांना नोटीस बजावूनही कर अदा केला जात नसल्याने अखेर तीन दिवसांपासून थकबाकीदारांच्या दारासमोर ढोल वाजवला जात आहे. मोहिमेच्या तिसऱ्या दिवशी ९१ लाख ६३८० रुपये कर वसुली झाली. पश्चिम विभागात सर्वाधिक सत्तावीस लाख २८ हजार रुपये करवसुली झाली. त्या खालोखाल पंचवटी विभागात १४ लाख १८ हजार ७४५ रुपये कर वसुली झाली. सहा विभागात एकूण १०९ ठिकाणी ढोल वाजविण्यात आले. तीन दिवसात एकूण दोन कोटी ७४ लाख ३०० हजार ५७१ रुपयांची वसुली झाली.

सुट्टीचे दिवस वगळता १९ दिवस वसुलीची मोहीम सुरू राहणार आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टीची थकबाकी भरावी तसेच चालू वर्षाचा कर भरून नागरिकांनी महापालिकेला सहकार्य करावे. जे कर अदा करणार नाही. त्यांच्या घरासमोर किंवा आस्थापनासमोर ढोल वाजवणार आहे. वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार असल्याची माहिती कर विभागाच्या उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी दिली.

विभागनिहाय कर वसुली खालीलप्रमाणे

नाशिक पूर्व - ८,४७,९६० रुपये

नाशिक पश्चिम - २७,२८,००० रुपये

पंचवटी - १४,१८,७४५ रुपये

नाशिक रोड- ४,७४,७५२ रुपये

सिडको- १८,०६,२३३ रुपये

सातपूर - १८,०३,७४३ रुपये

एकूण - ९१ लाख ६ हजार ३८० रुपये

