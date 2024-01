PSI Convocation Ceremony: पोलीस कॉन्स्टेबल झालो तेव्हाच ‘कॅप’चे पाहिले होते स्वप्न! पैठणचा सलमान झाला पोलीस उपनिरीक्षक

नाशिक : संभाजीनगर शहर पोलीस आयुक्तालयात २०१३ मध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून भरती झालो, त्याचवेळी मनाशी गाठ निश्चय केला होता तो पोलीस अधिकारी होण्याचा. आज ते स्वप्न साकार झाल्याचा मनस्वी आनंद होतो आहे.

समाजातील गोरगरिबांना, पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आयुष्यभर सेवा करण्याचा माझा संकल्प असल्याचे मानाच्या रिव्हॉल्व्हरचा मानकरी ठरलेला सलमान शेख याने 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.