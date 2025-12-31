नाशिक

Nashik Pune Railway Project : नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गात मोठा फेरबदल; शिर्डीमार्गे मार्ग वळवल्याने जिल्हावासीयांचा विरोधाचा सूर

Nashik–Pune Railway Project Sparks Major Controversy : नाशिक–पुणे रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गात झालेल्या बदलामुळे जिल्ह्यात तीव्र विरोध होत असून, दुसरीकडे कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे व एसटीच्या पायाभूत सुविधांना गती मिळाली आहे.
अरुण मलाणी : सकाळ वृत्तसेवा
गेल्‍या अनेक वर्षांपासून लाल फितीत अडकलेल्‍या महत्त्वाकांक्षी रेल्‍वे प्रकल्‍पांना या वर्षी गती मिळाली आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र नाशिक-पुणे रेल्‍वेमार्गात केलेल्‍या बदलामुळे वातावरण पेटले असून, बदललेल्‍या मार्गाला जिल्‍हावासीयांचा विरोध कायम आहे. शिर्डीमार्गे वळविण्याने वादंग निर्माण झालेला असताना, वर्ष संपताना तोडगा निघू शकलेला नाही. सिंहस्‍थ कुंभमेळ्यानिमित्त रेल्‍वेमार्ग, रेल्‍वेस्‍थानकांच्या विकासकामांना गती मिळाली आहे. एसटी महामंडळाच्‍या ताफ्यात ई-शिवाई बसगाड्यांची संख्या वाढली आहे.

