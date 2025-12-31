Nashik Pune Railway Project : नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गात मोठा फेरबदल; शिर्डीमार्गे मार्ग वळवल्याने जिल्हावासीयांचा विरोधाचा सूर

गेल्या अनेक वर्षांपासून लाल फितीत अडकलेल्या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पांना या वर्षी गती मिळाली आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गात केलेल्या बदलामुळे वातावरण पेटले असून, बदललेल्या मार्गाला जिल्हावासीयांचा विरोध कायम आहे. शिर्डीमार्गे वळविण्याने वादंग निर्माण झालेला असताना, वर्ष संपताना तोडगा निघू शकलेला नाही. सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त रेल्वेमार्ग, रेल्वेस्थानकांच्या विकासकामांना गती मिळाली आहे. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात ई-शिवाई बसगाड्यांची संख्या वाढली आहे..नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्पासाठी २०२५ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त घडामोडींचे ठरले आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गामध्ये झालेला मोठा बदल वादाचे कारण ठरले आहे. वर्ष सरत असताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत घोषणा करताना नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग बदल जाहीर केला. .प्रकल्पासाठी नाशिक, सिन्नर, संगमनेर, नारायणगाव, चाकणमार्गे पुणेला जाणार होता. या मार्गात औद्योगिक क्षेत्र जोडले जाणार असल्याने नाशिकच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत होता. परंतु नवीन मार्ग नाशिक, सिन्नर, शिर्डी, पुणतांबा, अहिल्यानगरमार्गे निश्चित करण्यात आला..नारायणगावजवळील जीएमआरटी (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप) या आंतरराष्ट्रीय वेधशाळेला रेल्वेच्या लहरींमुळे अडथळा निर्माण होऊ नये, म्हणून वैज्ञानिक कारणास्तव हा निर्णय घेण्याचे सांगण्यात आले. मात्र बदललेल्या मार्गामुळे अंतर वाढणार असून, प्रकल्पाचा अपेक्षित फायदा होणार नसल्याची भूमिका मांडली जात आहे. यापूर्वी प्रकल्प ''महारेल''कडून राबवला जाणार होता. मात्र, २०२५ मध्ये हा प्रकल्प पूर्णपणे रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या ताब्यात घेतला आहे. या बदलाचाही पुनर्विचार होण्याची मागणी आहे..दरम्यान एकंदरीत या प्रकरणी ''रेल्वे जनआंदोलन समिती'' स्थापन झालेली असून, काही दिवसांपूर्वीच संगमनेरमध्ये डिसेंबरमध्ये सर्वपक्षीय बैठक झाली. जुन्या मार्गासाठी सिन्नर, नाशिक तालुक्यातील २२ गावांमध्ये सुमारे ४६ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन यापूर्वीच झाले होते. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा मोबदला दिला आहे. आता मार्ग बदलल्यामुळे या जमिनींचे काय करायचे, दिलेला मोबदला परत घ्यायचा का, असा मोठा तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाला आहे..दरम्यान इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळाल्याने दिलासा मिळाला आहे. मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी जमीन मोजणीला सुरुवात झालेली आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर-डहाणू रेल्वे मार्गासाठी हालचाली सुरु झाल्या. त्याचप्रमाणे कसारा-मनमाडदरम्यान दोन नवीन रेल्वे मार्गिका उभारणीची घोषणा झाली आहे. नवीन चार रेल्वेस्थानक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक-देवळाली दरम्यान पीट लाईनला मंजुरी मिळाल्याने रेल्वे बोगीच्या देखभाल दुरुस्तीची सुविधा येथे होणार आहे. .नाशिकरोड रेल्वेस्थानकाचा टर्मिनल म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाला पाठविला आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकरोडसह पाच स्थानकांचा विस्तार केला जाणार आहे. यामध्ये देवळाली, ओढा, घोटी, कसबे सुकेणे स्थानकांचाही समावेश आहे. रेल्वे विभागाच्या पातळीवर यंदाचे महत्त्व अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरले आहे..दुसरीकडे ग्रामीण भागाची वाहिनी असलेल्या लालपरीचा प्रवासदेखील अपवादात्मक घटना वगळता चांगला राहिला. या वर्षभरात एसटी महामंडळाने ई-बसचा वापर वाढविण्याचे धोरण अवलंबले. या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागांतर्गत येणार्या विविध आगारांमध्ये ई-शिवाई व इतर ई-बस दाखल झाल्या आहेत. मुख्यालयाच्या पातळीवर चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित झाले आहे. .सद्यःस्थितीत त्र्यंबकेश्वर, सप्तशृंगी गड यासह इतर धार्मिक स्थळांवर ई-बस चालविल्या जात आहेत. याशिवाय पुणे, बोरीवली, व वर्ष सरत असताना नंदुरबार, अहिल्यानगरसाठी ई-बस गाड्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. गेली अनेक वर्षे एसटी महामंडळ तोट्यात काम करत आहे. मात्र यंदाच्या वर्षी महामंडळाला चांगले उत्पन्न मिळाल्याचे विविध घटनांतून समोर आले..Mumbai Local Megablock: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रवाशांचे हाल होणार! पश्चिम रेल्वेवर ५ दिवस ब्लॉक; दररोज ९५ लोकल रद्द .सिन्नरला फलाटावर धडकली बसएसटी महामंडळाच्या गाड्यांचे काही अपघात या वर्षातील कटू आठवणी ठरल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये सिन्नर बसस्थानकावर बसने फलाटावर उभ्या असलेल्या प्रवाशांना धडक दिली. या अपघातात नऊ वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला. तर अन्य पाच-सहा प्रवासी जखमी झाले. तत्पूर्वी सटाणा-ताहाराबाद रस्त्यावर सप्टेंबरमध्ये वानोली गावाजवळील भंवरपाडा फाटा भागात अपघात झाला. यामध्ये दुचाकीवरील तीन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला होता. ऑक्टोबरमध्ये चंदनपुरी घाटात संगमनेर-साकूर बसच्या चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस रस्त्याच्या कडेला उलटली. एप्रिल महिन्यात पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या बससमोर अचानक दुचाकी आल्याने, तिला वाचविण्याच्या प्रयत्नात चालकाचा ताबा सुटल्याने बस उलटली या अपघातात एकूण १४ जण जखमी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.