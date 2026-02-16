Nashik Pune Railway Project : "विखे-पाटलांनी रेल्वेमंत्र्यांना कोणता नकाशा दाखवला?"; नाशिक-पुणे रेल्वेवरून थोरातांचे थेट सवाल

संगमनेर: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे नाशिक-पुणे रेल्वे प्रश्नावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना भेटल्याचे कळाले. आम्हाला आनंदच आहे; मात्र त्यांनी तीनपैकी नेमक्या कोणत्या रेल्वेमार्गाचा नकाशा त्यांना दाखविला, हे जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याची भूमिका माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली..संगमनेर येथे माध्यमांशी बोलताना थोरात म्हणाले, की नाशिक- पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला विशेषतः २०२० नंतर गती देण्यात आली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये मध्य रेल्वेकडून डीपीआर मंजूर झाला होता. त्यानुसार नाशिक- सिन्नर- संगमनेर- साकूर- आळेफाटा- नारायणगाव- मंचर- राजगुरुनगर- चाकण- आळंदी- हडपसर- पुणे असा मार्ग निश्चित करण्यात आला होता. या संदर्भात अनेक बैठका घेण्यात आल्या, मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आणि भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. .ही संपूर्ण प्रक्रिया माझ्या उपस्थितीत आणि साक्षीने झालेली आहे. सरकारने ३५० कोटी रुपये मोघम वाटले का? जेव्हा रेल्वेचे मार्ग तयार होत होते, तेव्हा या सर्व अडचणींचा सारासार विचार झालेला होता. त्यातून व्यवस्थित मार्गही काढलेले होते. मग अचानक सरकार बदलल्यावर जीएमआरटी का आठवली? मार्गात बदल करण्याचे खरे कारण नेमके काय, याचा उलगडा होणे आवश्यक आहे. आज जी कारणे सांगितली जात आहेत, त्या कारणांचा विचार केल्यावरच सेंट्रल रेल्वेने राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली होती. त्यातूनच नाशिक- पुणे रेल्वे सरळमार्गे होणार होती..नेमकी चर्चा काय झाली?याच पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री रेल्वेमंत्र्यांना भेटल्याचे सांगितले जात आहे; पण त्यांनी नेमकी कोणती भूमिका मांडली आणि कोणता मार्ग सुचविला? आता आपल्यासमोर तीन मार्ग आहेत. दोन मार्ग संगमनेर आणि अकोले तालुक्यांतील आहेत; तर तिसरा मार्ग शिर्डीवरून आहे. पालकमंत्र्यांनी नेमक्या कोणत्या मार्गाचा नकाशा रेल्वेमंत्र्यांसमोर ठेवला आणि चर्चा केली, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. .ते नेमक्या कोणत्या मार्गाचा पाठपुरावा करीत आहेत, त्याचा नकाशा संगमनेर तालुक्यातील जनतेला द्यावा, जेणेकरून जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर होतील. संगमनेरची रेल्वे ही येथील जनतेच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे. आज निर्णय झाला नाही तर पुढील ५० वर्षे हा प्रकल्प होणार नाही. त्यामुळे मार्गाबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, असे थोरात यांनी ठणकावून सांगितले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे पुण्याहून रेल्वेच्या सेवेत वाढ; नेमक्या कशा धावणार गाड्या...मूळ मार्गाने रेल्वे ही सर्वांच्याच फायद्याची आहे. मुंबई- नाशिक- पुणे हा ‘गोल्डन ट्रँगल’ आहे. सर्वांत जास्त उद्योग, रोजगार आणि लोकसंख्या असलेला हा भाग आहे. नाशिक आणि पुणे थेट रेल्वेने जोडणे ही इथल्या व्यापाराची, शेतीची आणि समाजाचीही गरज आहे. वाकडी वाट इथल्या विकासाला परवडणारी नाही. त्यामुळे रेल्वेच्या विषयावरून राजकारण करण्याची वेळ नाही. हा विषयही राजकारणाचा नसून, या परिसराच्या भविष्याचा विषय आहे.- बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.