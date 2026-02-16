नाशिक

Nashik Pune Railway Project : "विखे-पाटलांनी रेल्वेमंत्र्यांना कोणता नकाशा दाखवला?"; नाशिक-पुणे रेल्वेवरून थोरातांचे थेट सवाल

Balasaheb Thorat Demands Clarity on Railway Route : विखे-पाटील हे नाशिक-पुणे रेल्वे प्रश्नावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना भेटल्याचे कळाले. आम्हाला आनंदच आहे; मात्र त्यांनी तीनपैकी नेमक्या कोणत्या रेल्वेमार्गाचा नकाशा त्यांना दाखविला
सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे नाशिक-पुणे रेल्वे प्रश्नावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना भेटल्याचे कळाले. आम्हाला आनंदच आहे; मात्र त्यांनी तीनपैकी नेमक्या कोणत्या रेल्वेमार्गाचा नकाशा त्यांना दाखविला, हे जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याची भूमिका माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली.

