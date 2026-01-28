Nashik Pune Railway Project : नाशिक-पुणे रेल्वे सिन्नर-संगमनेर मार्गेच व्हावी! कृती समितीचे गिरीश महाजन यांना साकडे

सिन्नर: नाशिक–पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे सिन्नर-संगमनेरमार्गे जावी, यासाठी रेल्वे कृती समितीच्या वतीने जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन देण्यात आले. उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाची असलेली ही रेल्वे सिन्नर-संगमनेर-आळेफाटा-नारायणगाव-मंचर या मूळ व नैसर्गिक मार्गेच व्हावी, अशी मागणी समितीने केली. .समितीचे हरिभाऊ तांबे, सिन्नर इंडस्ट्रीज मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सीमा) चे सचिव बबन वाजे, भाऊसाहेब शिंदे, प्रा. राजाराम मुंगसे, ॲड. संजय सोनवणे, रामदास खैरनार, संजय सानप, युवा मोर्चाचे लहाने आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. .नाशिक–पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे ही सिन्नर-संगमनेर-आळेफाटा-नारायणगाव-मंचर मार्गे गेल्यास नाशिकहून पुणे हे अंतर पावणे दोन तासांत पूर्ण होणार असून विद्यार्थी, आयटी क्षेत्रात काम करणारे युवक, शेतकरी, व्यापारी व उद्योजकांसाठी दररोज प्रवास करणे शक्य होणार आहे. याउलट नाशिक-शिर्डी-पुणतांबा-अहिल्यानगर (नगर) या वळणावळणाच्या मार्गाने रेल्वे नेल्यास प्रवासासाठी चार ते पाच तास लागणार असून अशी रेल्वे शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी तसेच आयटी व औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या युवकांसाठी पूर्णतः निरुपयोगी ठरणार असल्याचे समिती पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सिन्नरकरांवर आलेले हे रेल्वेचे मोठे संकट आपण दूर करावे, अशी विनंतीही या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली..Kolhapur EVM : ईव्हीएम सुरक्षेचा कस: कोल्हापूरमध्ये स्ट्राँग रूमवर जिल्हाधिकारी-पोलिस अधीक्षकांची संयुक्त पाहणी.सुनील बच्छाव यांच्याशी कृती समितीच्या सदस्यांनी चर्चा केली. नाशिक-पुणे रेल्वे ही सिन्नर-संगमनेर-आळेफाटा-नारायणगाव-मंचर मार्गे गेल्यास संपूर्ण परिसराचा शैक्षणिक, औद्योगिक व व्यापारी विकास कसा साधला जाईल, याची सखोल माहिती त्यांना देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक लावून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.