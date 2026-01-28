नाशिक

Nashik Pune Railway Project : नाशिक-पुणे रेल्वे सिन्नर-संगमनेर मार्गेच व्हावी! कृती समितीचे गिरीश महाजन यांना साकडे

Demand for Nashik–Pune Rail via Sinnar and Sangamner : उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाची असलेली ही रेल्वे सिन्नर-संगमनेर-आळेफाटा-नारायणगाव-मंचर या मूळ व नैसर्गिक मार्गेच व्हावी, अशी मागणी समितीने केली.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: नाशिक–पुणे सेमी हाय स्पीड रेल्वे सिन्नर-संगमनेरमार्गे जावी, यासाठी रेल्वे कृती समितीच्या वतीने जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन देण्यात आले. उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाची असलेली ही रेल्वे सिन्नर-संगमनेर-आळेफाटा-नारायणगाव-मंचर या मूळ व नैसर्गिक मार्गेच व्हावी, अशी मागणी समितीने केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
railway
girish mahajan
sangamner
Sinnar
Project

Related Stories

No stories found.