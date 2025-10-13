नाशिक

Nashik Pushkar Bangla : फसवून बळकावलेला 'पुष्कर बंगला' अखेर पोलिसांच्या ताब्यात; अंबड पोलिसांकडून मालमत्ता सील

Pushkar Bangla Sealed Following Extortion Complaint : नवीन नाशिकमधील खुटवडनगर येथील 'पुष्कर बंगला' दोन कोटींच्या खंडणी प्रकरणात फसवून बळकावल्याच्या आरोपाखाली अंबड पोलिसांनी सील केला आहे.
Nashik Pushkar Bangla

Nashik Pushkar Bangla

सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: दोन कोटींच्या खंडणी प्रकरणात बळकावलेला खुटवडनगर येथील ‘पुष्कर बंगला’ शनिवारी (ता. ११) सायंकाळी अंबड पोलिसांनी सील केला. प्रमोद अत्तरदे यांनी केलेल्या फिर्यादीनुसार हा बंगला फसवून बळकावण्यात आल्याचा आरोप असून, अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

