Nashik Pushkar Bangla : फसवून बळकावलेला 'पुष्कर बंगला' अखेर पोलिसांच्या ताब्यात; अंबड पोलिसांकडून मालमत्ता सील

नवीन नाशिक: दोन कोटींच्या खंडणी प्रकरणात बळकावलेला खुटवडनगर येथील 'पुष्कर बंगला' शनिवारी (ता. ११) सायंकाळी अंबड पोलिसांनी सील केला. प्रमोद अत्तरदे यांनी केलेल्या फिर्यादीनुसार हा बंगला फसवून बळकावण्यात आल्याचा आरोप असून, अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .सनी विठ्ठलकर व निखिल निकुंभ हे बंगल्यात परिवारासोबत राहत असून, दोन कोटी रुपये खंडणी मागितली गेली होती. बंगला सील करण्याची कारवाई करताना लावण्यात आलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे, की या मालमत्तेवर कब्जा झाल्याची फिर्याद प्राप्त झाल्यानंतर अंबड पोलिस ठाण्यातील गुन्हा आणि त्यावर लागू असलेले कलम नमूद केले आहे. .Nashik Police : गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले! नाशिक पोलिसांनी खाक्या दाखवताच 'भाईं'ची पळता भुई थोडी.गुन्ह्याचा तपास चालू असून, कुणीही या मालमत्तेत प्रवेश करून आगळीक करू नये, अन्यथा पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश बंगल्याच्या बाहेरील भिंतीवर, तसेच आतील दरवाजा, गेटवर चिकटविण्यात आला असून, बंगला सील करण्यात आला आहे.