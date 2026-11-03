टँकर ची दुचाकी ला धडक पती ठार पत्नी गंभीर

पान-१
रघुनाथ भटाटे PAD26B13040
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राणेनगर ः अपघातस्थळी झालेली गर्दी आणि टँकर
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टॅंकरने धडक दिल्याने
पतीचा मृत्यू, पत्नी गंभीर
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राणेनगर सर्व्हीस रस्त्यावरील घटना
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सकाळ वृत्तसेवा
इंदिरानगर, ता.३ ः राणेनगर सर्व्हीस रस्त्यावरील हॉटेल सेव्हन हेवनजवळ मंगळवारी (ता. ३) सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास नायरा पेट्रोलियम कंपनीच्या टॅकरने दुचाकीला दिलेल्या जोरदार धडकेत रघुनाथ एकनाथ भटाटे (६०, रा. साक्षी अपार्टमेंट, चेतनानगर) यांचा मृत्यू झाला, तर पत्नी गंभीर जखमी झाल्या आहेत. ऐन दिवाळी खरेदीच्या धामधुमीत झालेल्या या अपघातना हळहळ व्यक्त होत आहे.
श्री. भटाटे हे पत्नीसह दुचाकीवरून बाजारात निघाले होते. टँकरने (एमएच ४१ एटी ३००१) त्यांच्या दुचाकीला (एमएच १५ एझेड ७०२९) ला जोरदार धडक दिली, त्यामुळे दोघेही रस्त्यावर कोसळले. याचवेळी टॅंकरचे चाक भटाटे यांच्या अंगावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांना तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
घटनेची माहिती मिळताच इंदिरानगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातामुळे परिसरात वाहतुकीची कोंडी झाली होती. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत वाहतूक सुरळीत केली. भरवस्तीत अवजड टँकरच्या धडकेत ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याने नागरिकांमधून हळहळ व्यक्त होत आहे. रात्री उशिरापर्यंत इंदिरानगर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.
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