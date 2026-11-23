नाशिक : दुष्काळामुळे राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने व केंद्र सरकारने रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विमा योजना लागू केली आहे. शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता ‘सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजना’ लागू करण्यात आली. जिल्ह्यातील सहा प्रमुख अधिसूचित पिकांसाठी हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम, शेतकरी हप्ता व नोंदणीच्या अंतिम तारखा निश्चित केल्या आहेत..यात ज्वारी (बागायती) पिकासाठी ३६ हजार रुपये विमा संरक्षण व ७२० रुपये हप्ता, तर ज्वारी (जिरायती) पिकासाठी ३५ हजार रुपये विमा संरक्षण व ७०० रुपये हप्ता असून, या दोन्ही पिकांच्या नोंदणीची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर आहे. गहू (बागायती) पिकासाठी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षण व ९०० रुपये हप्ता, हरभऱ्यासाठी ३६ हजार रुपये विमा संरक्षण व ७२० रुपये हप्ता, तर रब्बी कांद्यासाठी सर्वाधिक ९५ हजार रुपये विमा संरक्षण व एक हजार ४२५ रुपये हप्ता निश्चित केला आहे. या तिन्ही पिकांसाठी १५ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत आहे. याशिवाय, उन्हाळी भुईमुगासाठी ४० हजार ६०० रुपये विमा संरक्षण व ८१२ रुपये हप्ता असून, त्याची नोंदणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करता येईल..शेतकरी ओळखपत्र बंधनकारकपीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक’ असणे बंधनकारक आहे. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतातील पिकांची डिजिटल पीक सर्वेक्षण सातबाऱ्यावर नोंद, तसेच सामाईक खातेदारांचे संमतिपत्र आवश्यक राहील. शेतकऱ्यांनी तक्त्यात नमूद केलेला विमा हप्ता भरून बँक, सामाईक सेवा केंद्र, पीकविमा ॲप, विमा मध्यस्थ किंवा नजीकच्या टपाल कार्यालयामार्फत तातडीने नोंदणी करावी. अधिक माहितीसाठी १४४४७ या ‘हेल्पलाईन’वर किंवा www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.