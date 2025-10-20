Nashik Crime : दिवाळीत खंडणीखोरांना पोलिसांकडून 'फराळ'! मामा राजवाडे टोळीतील ५ जणांना अटक

नाशिक: मालेगाव स्टॅण्ड परिसरातील बारचालक महिलेला खंडणीसाठी धमकावत बार व्यवस्थापकावरप्राणघातक हल्ला करणाऱ्या मामा राजवाडे, राहुल बागमारसह १६ जणांविरोधात पंचवटी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बागमारसह पाच जणांना अटक केली असून, पोलिसांनी त्यांना दिवाळीचा ‘फराळ’ही दिला आहे. दरम्यान संशयितांना न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत (ता. २३) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मामा राजवाडे विसे मळ्यातील गोळीबारप्रकरणी मध्यवर्ती कारागृहात आहे. .राहुल मगनलाल जैन- बागमार (रा. इंदिरानगर), प्रवीण सुकलाल कुमावत (रा. पंचवटी), बाबासाहेब शिवाजी बढे (रा. तळेनगर), प्रकाश पांडुरंग गवळी (रा. मालेगाव स्टँड), योगेश हिम्मतराव पवार (रा. मखमलाबाद रोड) या संशयितांना अटक करण्यात आलेली आहे. मुख्य संशयित मामा राजवाडे सध्या विसे मळ्यातील गोळीबार प्रकरणात नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. पसार झालेले संशयित योगेश पवार, विशाल देशमुख, संदीप पवार, लखन पवार, शरद पवार, धिरज शर्मा, चैतन्य दत्तात्रेय कावरे यांच्यासह चार साथीदारांचा पोलिस शोध घेत आहेत..शहर पोलिसांनी वाढत्या गुन्हेगारीला अटकाव करण्यासह राजाश्रय लाभलेल्यांना वठणीवर आणण्यासाठी ऐन दिवाळीत ‘फराळा’ची धडक मोहीम सुरू केलेली आहे. विसे मळा गोळीबार प्रकरणात काही दिवसांपूर्वीच भाजपवासी झालेल्या नेत्याच्या निकटवर्तींना पोलिसांनी अटक केली आहे. या भाजप नेत्याने बचावासाठी जळगावसह मुंबई वारीही केली. .परंतु पोलिसांचा ससेमिरा न चुकल्याने अखेरीस आता स्वत:ही नाशिकमध्ये ‘नॉट रिचेबल’ आहे. असे असले तरीही पोलिसांनी या नेत्यांच्या निकटवर्तींभोवती कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवत मामा राजवाडे याच्यासह राहुल बागमार व १६ जणांविरोधात प्राणघातक हल्ल्यासह खंडणी व विनयभंगाचा गुन्हा पंचवटी पोलिसात दाखल केला आहे..‘कायद्याचाच बालेकिल्ला...’दिवाळीला शुक्रवारपासून प्रारंभ झाला. त्यामुळे दोन दिवस शहर पोलिसांनीही काहीशी विश्रांती घेत कोणालाही फराळासाठी पाचारण केले नाही. परंतु रविवारी (ता.१९) राहुल बागमारसह पाच संशयितांना खंडणीच्या गुन्ह्यात अटक करीत गुन्हेशाखेमध्ये त्यांना दिवाळीचा ‘फराळ’ देण्यात आला. संशयित हे मामा राजवाडेच्या टोळीतील असून, राजवाडे हा भाजप नेत्याच्या छत्रछायेत वाढलेला आहे. .या संशयितांना न्यायालयात घेऊन जात असताना संशयितांनी ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ अशा घोषणा स्वत:हून दिल्या. यातील बागमार याच्याविरोधात यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत. उपनिरीक्षक सुदाम सांगळे हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..असे आहे मालेगाव स्टॅंड बार प्रकरणमालेगाव स्टॅण्ड येथे न्यू पंजाब रेस्टॉरंट ॲण्ड बार आहे. फिर्यादी महिला या बारच्या चालक आहेत. १९ ते २६ फेब्रुवारी २०२५ या दरम्यान संशयित मामा राजवाडे, राहुल बागमार याच्यासह संशयितांनी बारचालक महिलेकडे ५० हजारांच्या हप्त्याची मागणी केली. खंडणी न दिल्यास बारमध्ये तोडफोड करण्याची धमकी देत संशयित बढे, कुमावत, पवार यांनी जेव्हा येऊ तेव्हा फुकटात मद्य देण्याचीही मागणी केली. मद्य न दिल्याने संशयितांनी शटर बंद करीत राडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. .संशयित प्रकाश गवळी याने पीडित बारचालक महिलेचे हात पकडले असता संशयित बढे याने त्यांचा विनयभंग केला. २५ फेब्रुवारी २०२५ ला संशयित राहुल बागमार, धीरज शर्मा, चैतन्य कावरे यांनी बारमध्ये येत आरडाओरडा केला आणि शिवीगाळ करीत, तुम्ही माजलेत, मामा राजवाडेच्या माणसांना फुकट पार्सल आणि हप्ता देत नाही, तुमचे हातपाय तोडून माज जिरवतो. तुमचे हॉटेल कसे चालू ठेवता हेच पाहतो’ असे म्हणत धमकावले. .Kadamwakvasti fire: 'कदमवाकवस्ती येथील जेके सेल्सच्या गोडाऊनला भीषण आग; २ कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जळून खाक...२६ फेब्रुवारीला मामा राजवाडे याने बारचे व्यवस्थापक राहुल नंदन यांना फोन करून बोलावून घेतले आणि संशयितांनी घोळका करीत त्यांच्या डोक्यात लोखंडी रॉड, कोयत्याने जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. परिसरात संशयितांची दहशत असल्याने भीतीपोटी पोलिसांत तक्रार केली नव्हती. मात्र, सध्या पोलिसांची सुरू असलेल्या कारवाईने फिर्यादी महिलेला धीर आल्याने त्यांनी पंचवटी पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.