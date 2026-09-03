नाशिक

Rahul Gandhi: ‘आरएसएसची पायरी कधीही चढू नका’; राहुल गांधींचा काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांना कानमंत्र, काँग्रेससोबत एकनिष्ठ राहा

Rahul Gandhi Gives Congress Leaders Key Mantra in Nashik: नाशिकमधील काँग्रेसच्या ‘संघटन सृजन’ शिबिरात राहुल गांधींचा जिल्हाध्यक्षांना कानमंत्र; आरएसएसपासून दूर राहून पक्षनिष्ठा, महिला सन्मान आणि तरुणांशी संवाद वाढवण्याचे आवाहन
rahul gandhi

rahul gandhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: काँग्रेसच्या संघटन सृजन या प्रशिक्षण शिबिरात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी जिल्हाध्यक्षांना पक्षासोबत एकनिष्ठ कसे रहावे, याचा कानमंत्र दिला. तसेच महिलांचा सन्मान, महाराष्ट्रातील ‘एसआयआर’चे प्रश्‍न, ‘जेन झी’सोबत संवाद वाढविण्याचा आणि शेती, उद्योग, आदिवासी, बेरोजगारीची कारणमीमांसा जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकाने थेट जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा मूलमंत्र देत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) पायरी कधीही चढू नका, असा सल्लाही दिला.

Loading content, please wait...
Congress
Rahul Gandhi
Nashik
RSS
Maharashtra Politics
Congress training camp
Marathi News Esakal
www.esakal.com