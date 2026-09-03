Rahul Gandhi: ‘आरएसएसची पायरी कधीही चढू नका’; राहुल गांधींचा काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांना कानमंत्र, काँग्रेससोबत एकनिष्ठ राहा

नाशिक: काँग्रेसच्या संघटन सृजन या प्रशिक्षण शिबिरात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी जिल्हाध्यक्षांना पक्षासोबत एकनिष्ठ कसे रहावे, याचा कानमंत्र दिला. तसेच महिलांचा सन्मान, महाराष्ट्रातील ‘एसआयआर’चे प्रश्न, ‘जेन झी’सोबत संवाद वाढविण्याचा आणि शेती, उद्योग, आदिवासी, बेरोजगारीची कारणमीमांसा जाणून घेण्यासाठी प्रत्येकाने थेट जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा मूलमंत्र देत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (आरएसएस) पायरी कधीही चढू नका, असा सल्लाही दिला. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.खासदार राहुल गांधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिकमधील संघटन सृजन निवासी प्रशिक्षण शिबिराचा बुधवारी समारोप झाला. तब्बल पाच तासांचा वेळ देत त्यांनी दोन सत्रांत ७२ जिल्हाध्यक्षांशी संवाद साधला. पहिल्या सत्रात देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य केले. ते म्हणाले, की आपला देश हा सध्या अमेरिका व चीन यांचा मध्यस्थी बनला आहे. आपल्या देशात वस्तू उत्पादनाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. .तसेच महिलांना सन्मान देण्यात भाजप कमी पडला आहे. भगवान शंकर, भगवान गौतम बुद्ध, साईबाबा, ऋषभ देव यांच्या भावमुद्रा आणि शिकवण ही महिलांचा सन्मान करणारी आहे. पण भाजप भगवान विष्णूंना मानते व महिलांना सापत्न वागणूक देते. यामुळे आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा कदापी स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले..‘तीन कोटी मतदारांचा प्रश्न’सखोल मतदारयादी फेरपडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील दोन कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात तीन कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात. कारण बहुतेक मतदारांच्या नावात ‘स्पेलिंग मिस्टेक’ झालेल्या आहेत. या दुरुस्ती प्रक्रियेतील त्रृटी दूर करण्यासाठी जिल्हाध्यक्षांनी बूथ स्तरावर जाऊन मतदारांना मदत केली पाहिजे, असा सल्ला राहुल गांधी यांनी दिला..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.जिल्हाध्यक्षांना मूलमंत्रस्वावंलबी होण्यासाठी स्वत:ची कामे स्वत: कराशारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी ‘जुजुत्सु’ मार्शल आर्टचे धडेतरुणांशी संवाद वाढवा, ‘एसआयआर’चे प्रश्न सोडवागरीब, आदिवासी, शेतकरी, मागासवर्गीयांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी जनतेपर्यंत जा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.